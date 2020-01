L’eleganza e la sensibilità di Eleonora Pedron fanno il suo ingresso nello studio di Silvia Toffanin. L’attrice, ospite di Verissimo, racconta il nuovo amore con Fabio Troiano e ripercorre le tappe della sua vita, fra gioie e gravi lutti familiari come quello della sorella e del padre.

L’amore con Fabio Troiano

Eleonora Pedron si è riscoperta innamorata. Dopo aver chiuso la storia d’amore con il motociclista Max Biaggi, l’attrice è ora più raggiante che mai ed è felicemente fidanzata con l’attore Fabio Troiano. La Pedron racconta come ha conosciuto il suo attuale fidanzato: “Ci siamo conosciuti in treno, in viaggio.

Eravamo seduti vicini, ci siamo parlati poi a destinazione e da lì tutto il resto. Ci siamo visti, abbiamo iniziato a frequentarci e adesso va tutto bene. Mi ha fatto tornare il sorriso. Fabio è semplice, come me. Ha il savoir-faire e comunque sono ancora pochi mesi quindi ci stiamo conoscendo e stiamo bene“.

Il forte rapporto con la figura materna

Per Eleonora Pedron fondamentale è stato il suo rapporto con la figura materna. Un rapporto che l’attrice descrive con queste parole: “Mamma è mamma, non c’è bisogno di una definizione.

Lei è stata importante per me e lo è tuttora perché mi ha dato molta forza. Nonostante siamo due donne simili, abbiamo saputo superare dolori con grande forza e lei ne ha data molta a me. Non ho mai visto mia mamma piangere per più di 2 o 3 volte. Questo è stato importante perché mi ha aiutata tantissimo a mantenere il sorriso. Poi ogni tanto mi capita di dirle ti voglio bene, perché non è sempre più facile, ed è una cosa stupenda.

Per me questo è l’amore“.

Una scelta simbolica

Eleonora Pedron e la madre hanno, infatti, dovuto metabolizzare due gravissimi lutti familiari: quello della sorella dell’attrice e quello del padre. Due dolori che hanno saputo comunque dare forza a madre e figlia e consolidare ancora di più il loro solido rapporto: “Ho metabolizzato grazie ai genitori e a come sono stata cresciuta. Quando è mancato mio padre, io sono stata forte ma grazie a lui che mi ha dato la forza e per come mi ha cresciuta. E poi ho due angeli, che mi proteggono“.

Uno di questi angeli è la sorella, alla quale è legata una scelta davvero importante della vita della Pedron. L’attrice, infatti, ha chiamato la figlia con un nome che ricorda quello della sorella scomparsa e dal significato davvero evocativo: “Mia figlia si chiama Ines, mia sorella si chiamava Nives e il significato è lo stesso: “cura”. Mi piaceva la similitudine di questo nome. I miei figli vedono le foto sia della zia sia del nonno e loro sanno tutto, perché la sera prima di andare a dormire ci sono le preghierine e si salutano la zia e il nonno“.