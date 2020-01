Grande apprensione per Barbara Alberti, la scrittrice ha lasciato la Casa e ora si trova in ospedale per accertamenti. Nel dopo puntata di venerdì l’Alberti si era resa protagonista di un exploit in merito al gioco, esprimendo il desiderio di lasciare la casa.

Barbara Alberti in ospedale

L’annuncio è arrivato dai canali ufficiali del Grande Fratello Vip, Barbara Alberti ha lasciato la casa per motivi di salute. Come si legge nel breve post: “Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico”.

Al momento non sono state rese note le motivazioni che hanno spinto al trasferimento della gieffina in un centro ospedaliero, né lo stato delle sue condizioni di salute.

Barbara Alberti sbotta dopo la diretta

L’uscita dalla Casa della gieffina arriva a poche ore da un duro sfogo. Subito dopo la diretta infatti, Barbara Alberti ha espresso i suoi dubbi in merito alla sua partecipazione al programma, dicendosi pronta a lasciare. “Io me ne vado” ha detto, “Hanno solo trasmesso cose ignobili di me. Non c’è nessuna cosa bella che hanno fatto vedere“, ha detto.

L’Alberti ha poi parlato del suo contratto, spiegando che è diverso dagli altri concorrenti: “Se lascio non perdo tutto, ma le puntate che ho fatto mi verranno pagate” ha detto. “Io ho una situazione difficile a casa, sono molto fragile, non voglio vedere crollare il ponte, preferisco mollare adesso“. La preoccupazione della scrittrice è quella di perdere l’affetto del suo seguito che lei stessa ha definito così: “Il mio patrimonietto“.