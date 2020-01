Sabrina Ghio ha rilasciato un’intervista tv in cui ha parlato della sua carriera e della sua vita privata. La web influencer, nello specifico, ha rivelato di aver avuto dei corteggiatori eccellenti che però ha respinto.

Sabrina Ghio, il rifiuto di Vieri e Muccino

Sabrina Ghio è stata ospite del programma Rivelo, dove ha raccontato della sua carriera e dei suoi amori. L’ex ballerina di Amici ha parlato delle persone che l’hanno corteggiata in questi anni e ha confessato di aver respinto Bobo Vieri. “Ho dato il due di picche a Vieri, tante sarebbero andate con lui a Miami.

È stata una cosa simpatica, ma è stato un due di picche. È successo tanti anni fa“.

A quanto pare, Sabrina Ghio ha avuto un incontro-scontro anche con l’attore e regista Silvio Muccino: “Lavoravo in teatro e mi arrivarono delle rose rosse con un biglietto firmato con S. Mi invitò ad uscire con lui e mi portai tutti i miei amici gay per proteggermi. Lui voleva solo bere, ci fu un corteggiamento ma non ho mai ceduto“. Muccino, stando alle parole della Ghio, avrebbe provato a baciarla ma senza successo, e ciò lo ha portato ad andarsene.

Sabrina Ghio parla della figlia Penelope

Sabrina Ghio a Rivelo ha anche ammesso come alcuni “no” le abbiano, probabilmente, chiuso alcune porte: “Tutti sono disposti a fare qualsiasi cosa. Io non avrò ottenuto quale palcoscenico perché ho dato il due di picche a destra e manca“. La ragazza, quindi, ribadisce di aver voluto provare ad andare avanti con i suoi meriti, anziché affidarsi a dei favoritismi.

Nel programma condotto da Lorella Boccia, la Ghio ha parlato anche di sua figlia Penelope.

La sua gravidanza è stata pesante, non aveva il sostegno che desiderava. Il compagno Federico Manzolli, infatti, all’epoca aveva altro per la testa: “Stavamo ancora insieme, abbiamo un rapporto sereno, dopo ho saputo cose che adesso rido”. I due hanno saputo superare i rancori e oggi vivono come una vera e propria famiglia allargata.