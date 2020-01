Il momento musicale di Domenica In prevede quest’oggi nello studio di Mara Venier la presenza di Benji e Fede. Il duo musicale, autore di grandi successi e idolo degli adolescenti, racconterà alla padrona di casa la loro carriera sempre più in ascesa. In particolare l’attenzione si focalizza sul commento a vetriolo che Fede ha rivolto ad Antonio Zequila, concorrente del Grande Fratello Vip assieme alla fidanzata, Paola Di Benedetto.

Benji e Fede: cronaca di un crescente successo

Benji e Fede intrattengono il pubblico di Domenica In questo pomeriggio con la loro musica e la loro spensieratezza.

Il duo, reduce dal successo del loro ultimo album Good Vibes, si racconta a Mara Venier tra successo, amore e traguardi. La loro carriera è iniziata dalla loro cameretta e lentamente ha iniziato a carburare, macinando un successo discografico dietro l’altro. Questa estate hanno fatto ballare tutti quanti con il tormentone estivo Dove e quando, che ha scalato le principali classifiche musicali. A Domenica In si concedono ad un’intervista a Mara Venier, che affronta subito l’argomento amore.

Federico Rossi commenta le sue critiche ad Antonio Zequila

Mara Venier chiede a Federico, felicemente fidanzato con Paola Di Benedetto, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, quanto sia innamorato della ragazza.

Il cantante rivela: “Sono fortunato. Ho fatto anche un post per farle sentire la sua vicinanza“. Ma il ragazzo è stato anche protagonista di un commento al veleno, prontamente postato sui social, in cui attacca Antonio Zequila per aver espresso un commento poco sensibile nei confronti della fidanzata all’interno della Casa di Cinecittà. Il cantante chiarisce a Domenica In la sua posizione sulla vicenda: “Zequila non mi stava antipatico, cioè non mi faceva nè caldo nè freddo.

Quella sera lo stavo seguendo e quando ha fatto quel commento verso Paola non ci ho più visto. Non mi è piaciuta la mancanza di rispetto. Io sono molto geloso, ma lei lo è più di me“.