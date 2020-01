Il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito la Turchia orientale il 24 gennaio continua a salire. La scossa di magnitudo 6.8 ha distrutto la provincia di Elaziğ, dove le squadre di soccorso sono ancora a lavoro per estrarre i superstiti da sotto le macerie. Tra questi, una madre e una bambina di 2 anni sono state salvate da un palazzo crollato nel quartiere Mustafa Pasa.

Turchia, salvate madre e figlia dalle macerie

Sono passate quasi 48 ore dal terremoto che ha colpito l’Anatolia orientale, ma la speranza continua a guidare gli sforzi delle centinaia di squadre di soccorso.

A Elazig una donna di 35 anni con la figlia di 2 anni sono state salvate dopo che i soccorritori hanno sentito le loro grida da sotto le macerie. Dopo diverse ore passate con temperature sotto lo zero, madre e figlia sono state tratte in salvo, come mostra un video pubblicato dall’account twitter della Jandarma, forze armate turche. Purtroppo il marito della donna, riporta la Reuters, è tra le vittime del terremoto.

Umutların tükendiği yerde, umut olmak için varız!



Jandarma Arama Kurtarma Timlerimiz, Elazığ’da meydana gelen depremde 2,5 yaşındaki çocuğumuzu ve annesini enkaz altından çıkardı.



Tıpkı söz verdiğimiz gibi. pic.twitter.com/M2OcYGu2of — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) January 26, 2020

Continua a salire il bilancio delle vittime

Mentre aiuti da ogni parte del Paese sopraggiungono nella zona colpita, il bilancio delle vittime continua a salire.

I morti sono per il momento 31, mentre ci sono 1600 ferite e 45 persone salvate dai palazzi crollati. Come riporta l’AFAD, l’Autorità per i disastri e le emergenze turca, nella zona sono al lavoro 3.433 persone tra personale di ricerca e soccorso. “Sono passate 36 ore, ma siamo ancora nel lasso di tempo in cui possiamo sperare“, ha dichiarato Suleyman Soylu, ministro dell’Interno, in conferenza stampa.

Una zona sismica a rischio

A spiegare cosa sia successo in Turchia è Aybige Akinci, sismologa dell’Ingv che all’ANSA ha esposto le dinamiche del terremoto.

Akinci ha dichiarato che la scossa è avvenuta in corrispondenza della faglia dell’Anatolia dell’Est “molto nota e molto attiva, che si estende per circa 500 chilometri nella zona orientale del Paese“. A causare frequentemente violente scosse è la spinta della placca arabica che concorre a fare della Turchia “una zona altamente sismica“.