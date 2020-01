Dopo le parole di Umberto Tozzi a seguito della morte dell’ex moglie, a contestare il cantante è il figlio Nicola Armando, avuto con Serafina Scialò. Il 36enne rompe il silenzio e rilascia una dura smentita verso il padre su Il Corriere della Sera, negando quanto detto dal cantante sulla madre. Il divorzio e la battaglia legale, i silenzi e il disinteresse vissuti hanno spinto il figlio di Umberto Tozzi, che preferisce non usare il famoso cognome, a chiarire quanto accaduto tra i genitori.

Nicola Armando Tozzi: la verità sui genitori

Non ci sta Nicola Armando alle parole sulla madre pronunciate da Umberto Tozzi.

Il cantante ha sostenuto che Serafina Scialò gli avrebbe sottratto dei soldi e impedito di vedere il figlio. “Ha detto cose false e mia madre non può più difendersi“, dichiara, “Io mi sono preso il mio posto nel mondo chiamandomi Nicola, non Tozzi. Se mi chiedono ‘parente di?’ rispondo di no“.

Un rapporto logorato da anni di battaglie legali in cui il figlio si è trovato suo malgrado in mezzo. Le liti al telefono tramite avvocati e “l’autodistruzione” in cui Scialò è sprofondata dopo il divorzio: “Era stata bellissima brillante, faceva l’agente stampa anche per i Village People.

Però era fragile, se ferita saltava come un serpente a sonagli“.

Il crollo dopo il divorzio

Nicola Armando continua spiegando come con il tempo la rabbia è peggiorata: “Ho dovuto capire che lei era insalvabile e io potevo solo salvare me stesso“. Rispetto a quanto sostenuto da Umberto Tozzi sul fatto che la madre gli avrebbe impedito di vederlo: “Una volta o due venne e mamma non mi mandò, ma altre volte l’ho aspettato e lui non è venuto.

Quando giocò la Nazionale Cantanti mi feci portare, lui si negò“. Dopo sono seguiti anni di frequentazioni sporadiche, a volte al seguito dell’entourage di Umberto Tozzi, che “non aveva voglia di parlare“. Dopo, quasi nessun contatto: “Per le condoglianze non ha chiamato“.

La questione dei soldi

In merito ai soldi che Serafina Schialò avrebbe sottratto al cantante, Nicola afferma: “È falso. Loro non erano sposati, lei era incinta, lui viaggiava tanto, perciò le diede due assegni in bianco per ogni evenienza.

Lei non incassò mai niente“. Il figlio di Tozzi afferma che lui ha pagato il mantenimento solo quando gli è stato intimato dal giudice, mentre una casa che avrebbe dovuto comprare alla famiglia non è mai arrivata.

“Comunque a me non interessano i soldi, mi sono fatto da solo e, se fossi in difficoltà, non vado a cercare il gettone di presenza in tv, vado alla Caritas“, conclude Nicola Armando. Nel suo passato studi da avvocato mai finiti: “Ho dovuto lasciare e rimboccarmi le maniche. Faccio un lavoro umilissimo di fatica, sono uno dei tanti che si alza preso, torna tardi ed è fiero di quello che fa“.