Antonio Zequila si scaglia contro un inquilino della Casa del Grande Fratello Vip, denunciando un’incresciosa situazione di disagio. La convivenza, si sa, non è mai cosa facile e i nostri concorrenti stanno già manifestando i primi sintomi di insofferenza.

Ebbene sì, perché Zequila non ha fatto altro che scoperchiare un vaso di Pandora. Dopo la sua segnalazione, altri inquilini della Casa hanno avanzato le loro lamentele. In breve è scoppiato un vero e proprio caso, ora non resta che capire se si stiano lamentando tutti della stessa persona, o ciascuno porti una sua croce.

L’attacco di Antonio Zequila

La “denuncia” di Antonio Zequila è esplosa di mattina, subito dopo il risveglio. Evidentemente infastidito durante la notte a causa della presenza di un coinquilino rumoroso, Zequila si è rivolto ai compagni di avventura Carlotta Maggiorana, Andrea Denver e Aristide Malnati.

“Qui ragazzi abbiamo un problema enorme…” ha tuonato il gieffino. “Abbiamo un porco che russa…Un maledetto…In quella stanza fetida in cui si respira aria putrefatta…“. Zequila non fa il nome dell’ospite “rumoroso” della Casa, ma non si sa se è perché non vuole rivelarlo o se perché non sia certo dell’identità del responsabile di questi rumori.

Le altre lamentele

Antonio Zequila non è l’unico a lamentarsi dei “rumori” notturni che disturbano il sonno all’interno della Casa. Anche la Maggiorana e Malnati, con i quali ha parlato della questione la pensano allo stesso modo.

“Noi siamo esauriti e lo stiamo diventando sempre di più man mano che i giorni passano” ha detto Carlotta avvalorando le parole di Zequila. “Io ragazzi non dormo più…“. Mentre l’egittologo ha ribadito: “ Sto cercando un mio equilibrio“.

Poi ha aggiunto: “Tra russamenti, deflagrazione e alcol…Non è comunque facile…“. Infine Zequila ha concluso: “Quella ormai non è più una camera normale. È diventata una camera a gas. Mangiano pure le lenticchie la sera“.