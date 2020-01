Il matrimonio naufragato tra Wanda Nara (oggi signora Icardi) e Maxi Lopez è come una soap dalle trame tentacolari e a dir poco inesauribili. L’ultimo atto di uno stillicidio di clamorosi eventi si è registrato durante la diretta del Grande Fratello Vip, precisamente nei saluti finali di puntata in cui l’assist di Alfonso Signorini le ha fatto scoprire un presunto tradimento da parte del suo ex marito. E non è tutto: la protagonista sarebbe Elisa De Panicis, fresca di eliminazione dal reality in cui la Nara è in veste di come opinionista.

Wanda Nara scopre il presunto tradimento in diretta

La puntata del Grande Fratello Vip appena archiviata non ha riservato sorprese solo per i concorrenti del reality. La vera bomba è arrivata sul finire della lunga diretta in prima serata, sganciata contro Wanda Nara dal conduttore Alfonso Signorini.

“Tenetevi pronti – ha detto al suo pubblico prima di affondare la lama del gossip nel passato della sua opinionista – ho uno scoop per questa notte caliente. Dovete sapere che i miei uccellini mi hanno riferito, cara la mia Wanda, che la nostra Elisa De Panicis, che è una che non si fa mancare mai niente, ha avuto una tresca… indovina con chi?

Con Maxi Lopez“.

La reazione della moglie di Mauro Icardi

Oggi è sposata con Mauro Icardi ma, in passato, Wanda Nara era la moglie del personaggio in questione. Il matrimonio con il calciatore Maxi Lopez è stato celebrato nel 2008 ed è poi sfumato nel 2013, un anno prima dell’appuntamento all’altare con l’attuale marito.

La signora Icardi ha accolto lo scoop di Signorini con apparente stupore: “Non lo sapevo, pure cornuta“.

Questo il suo commento davanti alla notizia dal sapore clamoroso servitale dal conduttore, che poco dopo ha chiesto conferma alla presunta ex ‘amante’ del giocatore.

La reazione di Elisa De Panicis

Come ha reagito Elisa De Panicis? Ovviamente presente in studio come ex concorrente del reality, pare non si aspettasse una simile uscita del direttore di Chi.

A dirla lunga sull’effetto sorpresa sortito dalla rivelazione di Signorini è stata l’espressione del suo viso: “Ma quanti uccellini hai tu?” ha chiesto l’ex gieffina al conduttore. Di fatto, non sarebbe arrivata alcuna conferma al gossip.

“Pare che sia così”, ha detto però Signorini a Wanda Nara, riferendosi all’ipotesi che il flirt si sia consumato in costanza del matrimonio. Una doccia fredda, insomma, per entrambe le interessate dal clamoroso rumor, destinato a infiammare le cronache rosa.