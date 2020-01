Un pilastro della musica italiana, del rock e del pop che all’Ariston di Sanremo arriva per la quinta volta. Parliamo indubbiamente di Irene Grandi pronta a riconquistare dopo 5 anni di latitanza il Festival di Sanremo a suon di timbro graffiato e verve fiorentina. Il testo di Finalmente io, il suo brano in gara a Sanremo 2020.

Irene Grandi, il quinto Festival con Finalmente Io

Della sua stessa canzone ama parlare di “bomba“. Dietro al brano di Irene Grandi, per la quinta volta al Festival di Sanremo, c’è però lo zampino della penna di Vasco Rossi: “Vasco è una garanzia, quando posso interpretare i suoi pezzi devo dire che sono proprio fatti su misura per me.

Penso che sarà uno schiaffo di musica, sarà una botta sia per me che per voi, lo spero“. Con al solita grinta la Grandi si prepara a disfare le valige in riva al mare di Sanremo, sponda a cui approda solamente quando sente giunto il momento: “Vengo a Sanremo solo quando sento che ho una canzone che dice qualcosa d’importante per me“. Il testo di Finalmente Io, brano in gara a Sanremo 2020.

Il testo di Finalmente Io:

Perdo le chiavi di casa

E perdo quasi ogni partita

Gli amori miei buttati alla rinfusa

Non mi ricordo mai dove li metto

Gettati con la lista della spesa nell’ultimo cassetto

Disordinata come una risata

E anche più viva della vita

Innamorata della libertà

Ho perso ogni pazienza e ogni fragilità

Da sempre arrabbiata da sempre sbagliata

E ancora così

Perdonami adesso oppure è lo stesso

Io son fatta così

Ma quando canto… sto da Dio

Lo sai che quando canto… finalmente io!

Mi sento d’incanto… e il mondo è mio

E se ti manco…

Allora non dirlo adesso che questo è il posto mio

E finalmente io!



Ok… ok! Se vuoi ti chiedo scusa

Anche se non mi va

Innamorata della libertà

Ho perso ogni pazienza e ogni fragilità… ogni fragilità

Se sono nervosa se sono confusa

Se non ti ho mai detto di sì

Se vuoi fare sesso

Facciamolo adesso

Qui

Da sempre arrabbiata da sempre sbagliata

E ancora così

Facciamolo adesso… oppure è lo stesso

Io sono fatta così

Ma quando canto… sto da Dio

Lo sai che quando canto… finalmente io!

Mi sento uno schianto… e il mondo è mio

E se ti manco…

Allora non dirlo adesso che questo è il posto mio

Ma quando canto… sto da Dio

Lo sai che quando canto… finalmente io!



Mi sento d’incanto… e il mondo è mio

E se ti manco…

Allora non dirlo adesso che questo è il posto mio

E finalmente io!