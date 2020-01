Una notizia fresca fresca arriva da Instagram mandando in delirio i seguaci di Alena Seredova. Uno scatto che manda in visibilio i fan che vengono così a scoprire proprio attraverso una dolcissima fotografia che la Seredova è in dolce attesa. “Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre“, scrive la Seredova sui social immortalandosi mentre con le sue mani si chiudono a cuore sul pancino.

Alena Seredova, il dolce annuncio su Instagram

Coglie del tutto alla sprovvista i fan l’amata Alena Seredova che annuncia a mezzo Instagram la lieta notizia che stravolgerà la sua vita.

Uno scatto in bianco e nero, il prorompente pancione al centro dell’inquadratura e una didascalia al miele: “Noi. Tu.Quando l’amore regala la vita”. Una lieta novella che irrompe nella vita della modella, già mamma di due figli avuti dall’ex compagno, il celebre portiere Gigi Buffon.

Alena Seredova, l’annuncio della gravidanza a sorpresa

A cingerle il pancione – il parto pare sia da presupporsi il prossimo luglio – ci sono anche le amorevoli mani del compagno, Alessandro Nasi. Non riescono a contare le congratulazioni di amici stretti, conoscenti e semplici seguaci che hanno iniziato ad invadere le sue pagine con cuori e tenere parole.

“Tanta felicità“, le scrive l’amica Federica Fontana a cui si aggiunge anche l’entusiasmo di Juliana Moreira: “Ahhhhh che bella notizia! Tanta tanta felicità a voi“. A seguire la felicità e gli auguri di Melita Toniolo” Cosaaaaa??? Ma io sono troppo feliceeee“. Insomma a giudicare dai commenti delle persone a lei molto vicine del mondo dello spettacolo, pare che la Seredova abbia colto di sorpresa davvero tutti.