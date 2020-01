La A1 è stata chiusa per diverse ore dopo che alcuni malviventi che volevano tentare una rapina a un portavalori hanno incendiato alcune auto e sparso chiodi sull’asfalto.

L’assalto al portavalori

Prima hanno incendiato una serie di auto sull’Autostrada del sole, tra Lodi e Milano, in modo da creare un muro di fiamme che li aiutassi a portare a segno il colpo, poi vicino alle auto hanno cosparso il manto stradale anche di una serie di chiodi per forare le gomme. L’assalto al portavalori però non è andato a segno: il portavalori è riuscito a riparasi in un’area di servizio, e il colpo è fallito anche grazie a una pattuglia che si trovava nella zona e i malviventi sono in fuga.

Da una prima ricostruzione sembra che fossero in una decina.

