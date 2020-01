È morto a soli 38 anni l’imprenditore Matteo Voltolina, ex compagno di Carla Velli, la storica corteggiatrice di Francesco Arca a Uomini e Donne.

La tragica fine di Matteo Voltolina

Il corpo esanime di Matteo Voltolina, figlio di uno dei fondatori dell’Antica Murrina, è stato ritrovato sabato 25 gennaio in una struttura ricettiva a Mestre, precisamente l’Ostello Anda Venice, vicino Venezia. Nella giornata di venerdì scorso, 24 gennaio, Matteo Voltolina ha prenotato una stanza e nella mattinata di sabato è stato lanciato l’allarme. Dopo aver tentato invano di mettersi in contatto con il cliente, lo staff della struttura ha deciso di entrare nella stanza: una volta entrati, hanno trovato il corpo di Voltolina riverso sul pavimento accanto al letto.

Al momento non si ha la certezza delle cause della sua morte: sarà compito delle Autorità svelare le ragioni del decesso prematuro di Matteo Voltolina.

La storia d’amore tra Carla e Matteo

Matteo Voltolina non era solo l’ex compagno di Carla Velli, ma anche il padre del suo bambino. Dopo la breve relazione con Francesco Arca e in seguito al rifiuto di Cristiano Angelucci, anch’egli incontrato negli studi di Uomini e Donne, Carla aveva ritrovato l’amore con Matteo.

La passione tra Carla e Matteo era esplosa due anni fa, ma le differenze caratteriali avevano portato alla rottura della relazione. Sulla sua pagina Facebook Carla pubblica un post in cui esprime tutto il suo dolore: “Ci sono cose per cui le parole non sono abbastanza. Il senso di impotenza.. di tristezza.. di incredulità..“ . Parole forti da cui trapela tutta la sofferenza della giovane veneziana, che intende mantenere vivo il ricordo del papà di suo figlio: “Questa volta, spero nel modo più discreto possibile, lo rompo per 2 minuti il silenzio; forse perché credo che le persone continuino a restare attraverso i ricordi“.