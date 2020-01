A sorprendere si sa, a Sanremo non sono solamente i Big ma spesso e volentieri anche le Nuove Proposte. Sul palco dell’Ariston quest’anno, tra quelle che per la prima volta si esibiranno al Festival di Sanremo 2020 c’è anche la giovane Tecla Insolia, una vera millennials a guardare il suo anno di nascita sulla carta d’identità. Il testo della sua 8 marzo, canzone in gara in questa edizione.

Tecla Insolia, tra le Nuove Proposte con 8 marzo

Classe 2004, Tecla Marianna Insolia in realtà è un volto già ben noto al pubblico del piccolo schermo che l’ha vista trionfare a Sanremo Young nel 2019.

Originaria di Varese ma adottata sin dalla tenera età dalla città di Piombino dove vive insieme alla famiglia e alla sua piccola coniglietta Bambi. La sua grande passione per il canto l’aveva già spinta a calcare il palcoscenico, nel 2016, di Pequenos Gigantes e molti potrebbero anche riconoscerla per aver ricoperto una piccola parte nella fiction Rai di successo, L’Allieva 2. Il testo della sua canzone in gara, 8 marzo.

Il testo di 8 Marzo:

In fin dei conti la vita è come un viaggio

comincia con un pianto dopo l’atterraggio

facciamo giri immensi ed ogni coincidenza che perdiamo

è un nuovo punto di partenza

in fin dei conti noi siamo di passaggio

come le rondini, come l’8 marzo

e non basta ricordare di una festa con un fiore

se qualcuno lo calpesta

e nelle vene gli anticorpi alla paura

i silenzi che ci fanno da armatura

è resilienza, io so la differenza

tra uno schiaffo e una carezza.

Siamo petali di vita che hanno fatto

un giorno la rivoluzione

respiriamo su un pianeta senza aria

perché il buio non ha un nome

hai capito che comunque dal dolore

si può trarre una lezione

ci vuole forza e coraggio

lo sto imparando vivendo

ogni giorno questa vita.

La verità

siamo candele nella notte

a illuminare mentre la gente chiude porte

nei maglioni lunghi e a nascondersi nel niente

dagli sguardi di chi resta indifferente.

Abbiamo dato e troppo poco ci è concesso

certe lacrime non chiedono permesso

e nello specchio, negando l’evidenza

chiamarlo amore quando è solo dipendenza.

Siamo petali di vita

che faranno un giorno la rivoluzione

respiriamo su un pianeta senza aria

perché il buio non ha un nome

hai capito che comunque

dal dolore si può trarre una lezione

ci vuole forza e coraggio

lo sto imparando vivendo

ogni giorno questa vita.

Se ci crolla il mondo addosso

come sempre ci rialziamo

nonostante a volte uomo non vuol dire essere umano

per tutto il sangue che è stato versato.

Siamo petali di vita e la violenza non ha giustificazione

respiriamo su un pianeta senza aria perché il buio non ha un nome

hai capito che comunque dal dolore

si può trarre una lezione

ci vuole forza e coraggio

lo sto imparando vivendo

ogni giorno questa vita.

In fin dei conti noi siamo di passaggio

come le rondini, come l’8 marzo

e non basta ricordare di una festa con un fiore

se qualcuno ci calpesta.

