In arrivo fiori d’arancio per Rebecca Staffelli, la figlia del noto inviato di Striscia la notizia. La giovane influencer ha dato l’annuncio con un post su Instagram che immortala anche l’anello di fidanzamento regalatole dal compagno Alessandro Basile.

Rebecca Staffelli: una romantica proposta di matrimonio

Dopo 2 anni di relazione Alessandro Basile, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha deciso di fare il grande passo insieme all’amata Rebecca Staffelli. La figlia del re dei tapiri ha detto di sì alla proposta di matrimonio e non ha saputo trattenere la felicissima notizia.

Così ha pubblicato un post su Instagram che la ritrae sorridente e con un vistoso anello al dito, guardando in basso, verso il suo amato compagno, romanticamente inginocchiato. La giovane showgirl 21enne ha seguito il suo cuore, pronta a realizzare una favola con il suo principe azzurro. Tanti i messaggi di congratulazione che hanno corredato il popolarissimo post.

Rebecca e Alessandro: una coppia ancora da scoprire

I due futuri sposi hanno già fatto un po’ strada nel mondo della televisione. Rebecca Staffelli è stata valletta nel programma Calciomercato di 7 Gold e opinionista a Pomeriggio Cinque e Domenica Live.

Ha poi condotto Colpo di tacchi su La 5 e recitato nel film Din Don 2 – Il ritorno. Si è anche buttata nel mondo più social, con un canale YouTube in cui dispensa consigli di moda ed è influencer con un seguito di 116 milioni di utenti.

Alessandro Basile, classe 1983, ha studiato Marketing e Fashion Management, lavorando in passato a Londra per la stilista Stella McCarthy. Ha presenziato per breve tempo nel dating show pomeridiano di Canale 5, Uomini e Donne.

Attualmente produce musica elettronica ed è fondatore di un’agenzia di management. Una coppia dai mille interessi dunque, che presto coronerà il sogno di legarsi indissolubilmente.