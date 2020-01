Gli ultimi tasselli mancanti stanno via via aggiungendosi al già foltissimo cast della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Ad aggiungersi ai super ospiti della prima serata, in onda martedì prossimo, anche Emma Marrone. La cantante interverrà nello show in veste di cantante ed attrice e su Instagram posta un collage di foto dal sapore nostalgico, in cui sono raffigurati i momenti più salienti della sua esperienza all’Ariston.

Emma Marrone ospite della prima serata

La conferma era già ufficiale ed è arrivata anche dalla stessa cantante: Emma Marrone sarà presente alla prima serata di Sanremo 2020, per la prima volta in veste di super ospite.

Quest’anno la cantante salentina presenzierà al Festival nella duplice veste di cantante e attrice. Emma infatti interpreterà alcuni dei suoi brani più celebri e interverrà per presentare insieme al resto del cast il nuovo film di Gabriele Muccino Gli anni più belli, alla quale ha preso parte. L’artista ha calcato il palco dell’Ariston più volte in passato: nel 2011 ha gareggiato in coppia con i Modà sulle note di Arriverà mentre l‘anno successivo ha vinto la kermesse canora con il brano Non è l’inferno.

Nel 2015, invece, ha indossato le vesti di valletta al fianco di Carlo Conti, conduttore di quella edizione.

Post nostalgico su Instagram

La grande gioia di risalire sul prestigiosissimo palco dell’Ariston viene manifestata dalla stessa Emma con un post su Instagram. Sul suo profilo la cantante ha pubblicato un collage dal sapore evocativo e nostalgico, raffigurante le istantanee più significative delle sue partecipazioni a Sanremo. A corredo una didascalia davvero emozionante: “Sono salita su quel palco meraviglioso in tante forme diverse ed è sempre stato bellissimo.

È davvero un grande orgoglio ritornare a Sanremo per la 70° edizione da ospite. Grazie a tutti e ci vediamo martedì <3 #sanremo2020“.