Ci sarebbero al momento 6mila persone ferme nel porto di Civitavecchia, senza possibilità di scendere da una nave da crociera, dopo che due persone si sono sentite male. Una coppia, moglie e marito cinesi di Hong Kong, presenterebbero febbre e problemi respiratori e sono considerati casi sospetti di Coronavirus, spiega Ansa.

Nave da crociera ferma a Civitavecchia

A bordo della nave da crociera è ferma nel porto di Civitavecchia dopo che due persone sono state male. A bordo sono stati fatti salire alcuni medici dello Spallanzani per realizzare i test sulla coppia che si troverebbe ora in isolamento.

I campioni prelevanti, rivela AdnKronos, sono stati portati in ospedale per tutti i controlli del caso. La coppia si era imbarcata nel porto di Savona alcuni giorni fa, ed era arrivata in Italia già il 25 gennaio, arrivando in aereo a Malpensa.

