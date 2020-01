È emergenza globale per il Coronavirus. Lo hanno annunciato poco fa i portavoce dell’Organizzazione mondiale della sanità. “La Cina – ha dichiarato il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus – ha preso straordinarie misure per fare fronte all’emergenza del virus 2019-nCoV, ha isolato il virus, e ha condiviso i dati con tutti. Dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato ininterrottamente per tutto questo tempo“. L’allarme tuttavia è scattato lo stesso, a livello internazionale, poiché non si può prevedere quanto questo virus possa essere endemico e la portata dell’epidemia. La preoccupazione maggiore è rivolta ai paesi con sistemi sanitari più deboli.