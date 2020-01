Enrico Remigio, trentenne abruzzese, ha rischiato e ha vinto: la sua risposta è valsa 1 milione di euro. Si tratta del quarto vincitore milionario del quiz condotto da Gerry Scotti.

Gerry Scotti e la domanda da 1 milione di euro a Enrico Remigio

La puntata di Chi vuol essere milionario? Del 29 gennaio,è stata una delle più attese dai telespettatori appassionati della trasmissione. Ad aprire le danze, infatti, la domanda da 1 milione di euro. Gerry Scotti ipotizza una carrellata di categorie, poi compare finalmente la domanda tanto attesa: Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla Luna?

Le 4 opzioni sono: Il simbolo della pace, Le iniziali della figlia, God Bless America e Gene was here.

Alla prima lettura del quesito, Enrico Remigio rimane interdetto, non la sa, ma è pronto a ragionarci su. Gerry Scotti segue i ragionamenti del concorrente senza sbilanciarsi troppo, non vuole condizionare le sue scelte. Il rischio maggiore è dare la risposta sbagliata e tornare a casa con 70.000 euro che, pur essendo una bella cifra, non è il montepremi, che ammonta al fantomatico milione.

Enrico Remigio e la risposta definitiva

Invitato a fare mente locale sui famosi “cassettini della memoria” menzionati da Gerry Scotti, Enrico Remigio analizza una per una le opzioni. Secondo il ragionamento del concorrente, un simbolo della pace in un periodo storico così delicato sarebbe stato difficile da giustificare da parte di un militare. La benedizione all’America sarebbe stato un messaggio tracciato sulle orme della bandiera americana già issata sulla luna. La sorta di autografo “Gene was here” non lo convince del tutto.

La svolta arriva quando Enrico pensa a che cosa avrebbe fatto lui: Enrico non è padre, ma se lo fosse lascerebbe un dono, una dedica a sua figlia.

Quest’illuminazione non accende solo il coraggio di rispondere, ma anche la lucina gialla a seguito delle parole di Gerry Scotti: L’accendiamo? Dopo un’interruzione pubblicitaria, Gerry riprende la trasmissione spiegando che l’astronauta Gene Cernan, poco prima di lasciare il pianeta, si inginocchia per tracciare sulla polvere lunare le iniziali di sua figlia. Una dedica paterna che per Enrico Remigio vale 1 milione di euro.