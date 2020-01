Nathalie Caldonazzo qualche mese fa aveva parlato di Maria Grazia Cucinotta rivelando di non ritenerla “una grande amica”. La dichiarazione non era passata inosservata, tanto che Caterina Balivo ha chiesto spiegazioni proprio alla Cucinotta, per chiarire la questione.

La risposta della Cucinotta

“Non so perché ha rilasciato quelle dichiarazioni. Ci sono delle cose che capitano nella vita e non sono chiarite. Però io le voglio molto bene, per me è una donna straordinaria”, risponde così, con gentilezza e calma Maria Grazia Cucinotta dopo le parole “poco carine” della Caldonazzo. “Magari è in un momento particolare della sua vita e queste cose le sono uscite così.

Ma io non do peso a questo, perché tra noi c’è stata, e spero ci sarà in futuro, un’amicizia molto bella. Io la stimo molto e per me è una donna e un’artista fantastica“.

La Cucinotta ci è rimasta male, ma non ha intenzione di fare un passo indietro nella sua sensibilità e apertura nei confronti di una amica che per lei ha fatto tanto. La Caldonazzo “è stata quella che mi ha introdotto a Massimo Troisi e che mi ha fatto fare ‘Il postino’, e per me resterà sempre la persona che ha reso possibile il mio successo.

Quindi non mi va di polemizzare su una persona alla quale voglio bene“.

