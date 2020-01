Una suora di 30 anni è stata accoltellata in una chiesa vicino Sestri Ponente, a Genova. La donna, secondo le ricostruzioni, avrebbe tentato di difendere il prete da un’aggressore.

Suora accoltellata in chiesa

La suora, di origini indiane, è stata immediatamente soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale San Martino. Sarebbe in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, mentre l’uomo responsabile sarebbe stato rintracciato dalla polizia. Il 52enne avrebbe interrotto la funzione religiosa e, urlando di aver parlato con Satana, si sarebbe scagliato contro il prete.