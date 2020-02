Per Cristina Parodi è come un ritorno a casa. Lo studio di Verissimo l’ha vista per anni conduttrice del celebre talk show dei sentimenti e nella puntata di oggi è ospite di Silvia Toffanin. La giornalista ripercorre le tappe principali della sua vita, dalla sua infanzia al suo approdo al TG5, fino all’amore con il marito Giorgio Gori.

I ricordi d’infanzia di Cristina Parodi

Un’intervista lunga, intensa e che tocca molteplici argomenti della vita e della carriera professionale di Cristina Parodi. La giornalista ritorna nello studio di Verissimo, che l’ha vista conduttrice del programma diversi anni fa, per concedersi ad un’intervista a Silvia Toffanin.

La conduttrice ripercorre inizialmente i suoi ricordi d’infanzia. Un’infanzia felice e vissuta in una famiglia unita: “Mio papà era il punto di riferimento, era serio e giusto. Per me è sempre stato un esempio forte. Un ricordo che ho da piccola è che andavamo sempre in campagna nel Monferrato, aspettavamo che papà arrivasse la sera con la sua macchinona fra i vigneti e che ci portasse a casa. Lui sognava per me che fossi felice“.

L’approdo al TG5

Il passo più importante che ha dato una svolta significativa alla carriera professionale di Cristina Parodi è stato senza dubbio l’approdo al TG5.

La giornalista ricorda con piacere e con un grande sorriso quei bellissimi momenti: “Io avevo 28 anni quando ho iniziato il TG5. Sono stati anni favolosi, c’era voglia di lavorare e di fare bene, sono stati proprio anni gloriosi. Forse non ci tornerei indietro perché è giusto andare avanti e cambiare. La vita e la famiglia che ti porta a fare scelte diverse“.

25 anni di matrimonio con Giorgio Gori

Il 1995 è stato un anno molto importante a livello sentimentale per Cristina Parodi.

In quell’anno, infatti, la conduttrice ha sposato il giornalista e produttore televisivo Giorgio Gori. Quest’anno la coppia, genitori di 3 figli, festeggia i 25 anni di matrimonio e in occasione di questa evenienza la giornalista ha in mente di organizzare una cerimonia che si rispetti: “Quest’anno sono 25 anni di matrimonio con Giorgio. È un traguardo importante, una gioia continua. Siamo due mezze mele, perfetti l’uno per l’altra anche se siamo molto diversi. Giorgio è una persona razionale e rigorosa, io sono molto più istintiva e di pancia.

Però ci compensiamo, lui è la persona con cui sto meglio in assoluto“.