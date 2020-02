Nelle ultime settimane la fine della sua storia d’amore con il conduttore Paolo Ruffini l’ha resa protagonista dei principali rotocalchi e siti di cronaca rosa. Oggi a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, Diana Del Bufalo racconta la sua verità su questa rottura e risponde alle dichiarazioni dell’ex.

La rinascita di Diana Del Bufalo

La ferita sembra essersi rimarginata e ora per Diana Del Bufalo è tempo di rinascita e di maggiori consapevolezze. L’attrice a Verissimo si dimostra nuovamente felice e raggiante dopo la discussa rottura con Paolo Ruffini. La ragazza si confida ai microfoni di Silvia Toffanin: “È la prima volta che penso a me e devo dire che in questa relazione non ho sbagliato proprio niente.

C’entra solo lui. Se mi guardo indietro mi chiedo ‘cos’avrei sbagliato?’. Ho deciso di dare uno stop. L’ho detto su Instagram e l’ho fatto quasi più per me che per comunicarlo agli altri. Mi sono fatto aiutare da una psicologa. Non ho mai avuto la necessità, però da quando sono andata mi ha salvato la vita. Dopo 3 sedute già stavo meglio. Mi ha resa di nuovo felice e ho capito cosa voglio, cioè poco, e cosa non voglio.

Per adesso voglio la serenità, dall’amore voglio la normalità“.

“Meglio sola che mal accompagnata“

Diana Del Bufalo analizza poi quanto detto da Paolo Ruffini nell’intervista che il comico ha rilasciato proprio a Silvia Toffanin in una delle ultime puntate di Verissimo. La ragazza dichiara: “Alla sua intervista con te è stato sincero ma non ha detto niente. 5 anni insieme mi sembra di aver vissuto solo nelle piccole menzogne. Come titolo per questa intervista direi: meglio sola che mal accompagnata“.

L’attrice a breve compirà 30 anni e al suo fianco vorrà soltanto amici sinceri e i suoi affetti più cari: “Il mio compleanno lo festeggerò con i miei amici più stretti“.