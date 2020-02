Clemente Mastella si è dimesso dal suo incarico di Sindaco di Benevento. La decisione era stata presa e annunciata già da tempo, oggi l’atto formale.

Clemente Mastella si è dimesso

L’ormai ex sindaco di Benevento ha reso noto le motivazioni dietro le dimissioni con una lettera. Il documento non è però stato reso ancora noto, si trova al momento presso Palazzo Mosti, sede del comune, come da protocollo.

Sempre da protocollo, Mastella ha tempo 20 giorni per tornare indietro sulla sua decisione, dopodiché la palla passa al ministero dell’Interno che avvierà la procedura di scioglimento del consiglio comunale e nominerà un commissario.

Le elezioni in primavera

Il nuovo sindaco sarà eletto in primavera, in concomitanza con le elezioni regionali. È mistero sulle motivazioni che possano aver spinto Mastella a dimettersi, ma tra le varie ipotesi si vede una concomitanza proprio con l’appuntamento elettorale.

Pare infatti che ci sia il sospetto che l’ormai ex sindaco voglia concorrere per le regionali con una lista propria. Notizia mai confermata dallo stesso Mastella.

Il malore a dicembre

Il 23 dicembre scorso, Mastella è stato colto da un malore.

Immediatamente trasportato presso l’ospedale San Pio, i medici hanno agito su difficoltà respiratorie legate ad asma bronchiale. Mastella è stato dimesso il giorno dopo.

