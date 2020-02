Tutti conoscono Mara Venier come una grandissima professionista, sempre dedita alla buona riuscita del proprio lavoro. Anche per questo motivo, quando qualcosa non funziona per il meglio è sempre la prima a metterci la faccia e ad alzare la voce. Ed oggi è successo che, durante la diretta di Domenica In, la conduttrice se l’è presa con il suo pubblico invocando, in due momenti diversi della puntata, silenzio per il troppo rumoreggiare.

Mara Venier si arrabbia con il suo pubblico

La puntata di questo pomeriggio di Domenica In ha visto far i suoi ospiti artisti del calibro di Arisa, Gianluca Grignani e attrici come Vanessa Incontrada.

Ma sembra che oggi la diretta tv del contenitore domenicale di Rai 1 non abbia funzionato per il verso giusto, o meglio non come la padrona di casa Mara Venier avrebbe voluto. Durante l’intervista ad Arisa, infatti, la conduttrice ha interrotto la conversazione con la cantante per rivolgersi ad alcuni componenti del suo pubblico invocando silenzio: “Io chiedo silenzio. Se è possibile fate silenzio. Abbiate pietà“. Per poi scusarsi con la sua ospite, imbarazzata per il duro sfogo in diretta di zia Mara: “Scusami Arisa, ti chiedo scusa.

Potrebbe andare meglio, molto meglio soprattutto per me, ma non è facile lavorare con delle difficoltà a volte“.

La scena si ripete

Ma l’eccessivo rumoreggiare del pubblico sembra non essersi placato ed ecco che Mara Venier nuovamente interviene per interrompere la diretta e ammonire i suoi spettatori. In questo caso l’ospite intervistato è Vanessa Incontrada e, anche in questo caso, il vociare del pubblico non è andato giù alla conduttrice: “Silenzio per cortesia. Per cortesia, vi prego, vi scongiuro.

Silenzio, vi prego!“. Anche in questo caso Mara ha poi cercato di giustificarsi con la sua ospite: “Scusami ma oggi non so cosa succede. Se ci fosse qualcuno che mi aiuta sarebbe bellissimo. Non riesco a concentrarmi. Oggi è molto difficile per me“.