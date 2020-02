Avevamo lasciato una settimana fa Antonella Elia al Grande Fratello Vip più innamorata che mai del suo compagno, Pietro. Il ragazzo infatti era entrato nella Casa per incontrarla e si erano resi protagonisti di un bacio appassionato e romantico. Ma stasera la conduttrice scoprirà un’amara verità: il fidanzato potrebbe averla tradita, come testimonia alcune foto del settimanale Nuovo da domani in edicola.

Il difficile compito di Adriana Volpe

Per Antonella Elia questa sera potrebbe arrivare una verità cruda da digerire. Il settimanale Nuovo, infatti, ha paparazzato il fidanzato Pietro in compagnia di un’altra ragazza e la concorrente viene informata di quanto sta succedendo fuori dalla Casa di Cinecittà.

La produzione ha affidato ad Adriana Volpe, persona di grande sensibilità, il compito di dare alla coinquilina la spiacevole notizia. L’ex conduttrice de I fatti vostri viene chiamata nella stanza super-led dove prende visione delle foto del presunto tradimento e, rientrata in Casa, chiama la Elia in disparte per informarla.

“Meno male che non è morto nessuno!“

Adriana Volpe, con tutto il tatto e la sensibilità del caso, informa Antonella Elia della notizia che ha appena appreso: “Mi hanno dato un compito non bellissimo.

Mi hanno fatto andare alla mistery e mi hanno fatto vedere delle immagini: il giornale Nuovo ha fotografato Pietro, il tuo fidanzato, con una bionda. Io le foto le ho viste e lo hanno fotografato con lei di schiena e lui davanti che le parla. Poi si sono salutati. L’unica cattiveria che hanno fatto è che hanno cerchiato la sua mano che probabilmente tiene la mano di questa ragazza. C’è sempre qualcuno che tenta di minare la nostra serenità. Fregatene. Prima di sentire qualunque campana, ascolta Pietro“.

Antonella Elia reagisce con grande stupore, ma la sua reazione ha scongiurato la peggiore delle ipotesi: “Meno male che non è morto nessuno, avevo paura di questo. Avevo paura fosse morta la mia matrigna. Io capisco se Pietro mi lascia perché io sono più vecchia di lui di 10 anni“.

La reazione di Antonella Elia

Antonella Elia resta poi da sola nella stanza super-led, dove prende visione delle fatidiche immagini. La sua reazione è un misto si sgomento e incredulità, e dichiara: “Non conosco quella ragazza“.

Ma quando Alfonso Signorini le annuncia il nome della ragazza, la conduttrice realizza che si tratta di una ex di Pietro ed esplode: “Io non sapevo che si vedessero fuori. Questo sguardo di Pietro lo conosco benissimo. Dovessi incontrarlo, mentirebbe. Quando stava con me mi ha sempre detto che si sentivano raramente. Pietro questa me la paghi cara. Per ripicca mi fidanzo… con Aristide!“.