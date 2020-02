Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, che anche questa sera offre al pubblico da casa un programma ricco di sorprese e colpi di scena. A cominciare da un ritorno nella Casa di Cinecittà: quello di Rita Rusic, eliminata la scorsa settimana attraverso il televoto. La produttrice cinematografica ha ancora qualche conto in sospeso specialmente con Adriana Volpe ed entrerà al Grande Fratello per togliersi più di un sassolino dalla scarpa.

Rita Rusic all’attacco: “Ti fingi amica delle donne“

Nella Casa la rivalità tra Rita Rusic e Adriana Volpe era percettibile e la tensione la si poteva tagliare con il coltello.

Stasera al Grande Fratello Vip va in scena un’attesissimo confronto fra la produttrice cinematografica, eliminata dal gioco, e la conduttrice, ancora concorrente. La Rusic durante il confronto non ha peli sulla lingua e dice ad Adriana tutto quello che pensa di lei: “Ti fingi amica delle donne e invece questo tuo fare è perché hai un fine: quello di non essere attaccabile e di andare avanti eliminando le altre. Adriana hai bisogno del Grande Fratello perché io non faccio il tuo mestiere“.

La reazione di Adriana Volpe

La reazione della conduttrice non si fa attendere e ribatte colpo su colpo alle dichiarazioni al veleno della Rusic: “C’è chi semina discordia e chi sparla dietro e c’è chi è solare. Io tutte le cose che ho le ho tutte condivise. Mi piace essere serena e leale. La differenza è che mentre tu hai sempre avuto il pallino delle nomination, di me non c’è un secondo in cui parlo di nomination. Io sono così, nel bene e nel male. Io cammino a testa alta, mi guardo la sera allo specchio e sono serena“.

Il confronto-scontro tra titani è molto breve, ma utile ad evidenziare quanto le posizioni tra le due continuino ad essere distanti. Chissà se fuori dalla Casa Adriana e Rita avranno la possibilità di rincontrarsi e riappacificarsi o se questo astio reciproco è destinato a durare nel tempo.