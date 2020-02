Raz Degan contro le ‘5 sfere’ di Live – Non è la d’Urso e il veleno è servito: tra gli interlocutori della serata, pronti a confrontarsi con lui, anche Alberico Lemme, che ha insultato pesantemente l’ex compagno di Paola Barale spingendo la conduttrice a intervenire. “Non voglio che un mio ospite sia offeso da te, che non sai neanche cosa ha fatto“, ha tuonato Carmelita.

Alberico Lemme attacca Raz Degan

Scintille di tensione tra Alberico Lemme e Raz Degan nel salotto di Live – Non è la d’Urso. Il dietologo più discusso del piccolo schermo ha sferrato pesanti offese all’indirizzo dell’ospite, durante il famoso sipario delle ‘sfere’.

Un affondo dal tenore talmente pesante da indurre la conduttrice a intervenire in difesa dell’ex modello, sulla scia dell’assist di Eva Grimaldi che si è schierata immediatamente dalla sua parte.

“Volevo dire che la ruota gira, da accusato ad accusatore”: questo l’esordio di Lemme nel suo faccia a faccia con Degan, che tempo fa, al Maurizio Costanzo Show, lo accusò di spacciare “veleno per la mente” con le sue tesi alimentari.

Le parole del dietologo suonano come una ‘vendetta’ servita a piatto freddo, anni dopo la querelle che li vide contrapposti in una discussione al vetriolo in tv.

“Lui secondo me ha fatto un furto – ha aggiunto Lemme -, 51 anni rubati a Cristo. Non ha concluso nulla nella vita, ex modello, pittore fallito, ha fatto 4 filmetti e si atteggia a guru, a sciamano“. Eva Grimaldi, seduta in una delle sfere di Carmelita, non è riuscita a trattenere la rabbia e risposto ancor prima del diretto interessato: “Ma chi ti ha invitato?

Parla di dieta che forse è meglio, fai più bella figura“.

La reazione dell’ex modello

“Ma perché ti hanno invitato?” ha chiesto Raz Degan al suo interlocutore. “Tu sai cosa è uno sciamano, dove vive? Da dove viene la parola ‘sciamano’? Mi giudichi uno sciamano, stai sparando a zero senza sapere di cosa parli“.

“Hai fatto pubblicità all’alcol, parli di salute e benessere e sei diventato famoso con una pubblicità di alcol“, ha replicato Alberico Lemme, incassando la controffensiva dell’ex modello. “Guarda Wikipedia e sai quello che ho fatto, che io non sono qui per dirti tutti i lavori della mia carriera“.

La dura reazione di Barbara d’Urso

Non è mancata la dura reazione della conduttrice che, seccata dalla condotta offensiva di Lemme, ha immediatamente stroncato la verve del suo ospite per difendere Raz Degan.

“Lemme, a te può non piacere Raz però non mettiamo in discussione la sua carriera, perché ha fatto delle cose molto belle e di valore, quindi non voglio che un mio ospite sia offeso da te che non sai neanche cosa ha fatto. Non devi vendicarti qui, perché lui ha detto che sei veleno per la mente, attaccandolo sulla carriera che non sai neanche cosa ha fatto. Attaccalo perché non ti piace, rosichi perché non sei bello come lui ma non sulla carriera“.

