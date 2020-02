Sono amorevoli e al contempo strazianti le parole di Stefania Pezzopane, la politica italiana e membro del Parlamento dal 2013, che ha voluto dedicare alla madre su Instagram.

Stefania Pezzopane, la dedica alla mamma

“Mia madre e i suoi deboli passi“, è l’incipit di un lungo post Instagram apparso sulla pagina di Stefania Pezzopane. Un lungo discorso, più una riflessione, che la donna ha voluto dedicare all’anziana madre di cui si sta prendendo cura. Uno “scambio” di ruoli che le costa un tuffo nel passato a quando, in tenera età, era lei a godersi le attenzioni della madre.

“È così nuovo e commovente doverla sorreggere“

“Quante volte e con quanta energia mi ha tenuto in braccio, mi ha coccolata, ha raccolto le mie lacrime e le mie risate. Mamma ha accompagnato i miei primi passetti, mi ha dato il suo latte ed il suo cibo. Sempre“, scrive la Pezzopane ora che è lei a prendersi invece cura dell’anziana madre che da sola non riesce più a sorreggersi. “Ora per me è così nuovo e commovente doverla sorreggere nei suoi deboli passi, aiutarla a vestirsi, a pettinarsi, a mangiare.

Ogni suo gesto ora va accompagnato, sostenuto“.

Il post di Stefania Pezzopane su Instagram

Il sostegno e l’amore per la madre

Un prendersi cura che la rimanda indietro nel passato a quando insieme ai suoi fratellini era lei ad essere sorretta dalla madre. “Con mamma è diverso, dopo l’ospedale, il suo ritorno a casa è così complesso e delicato. E certi momenti non sembra più padrona a casa sua. Prego perché le tornino le energie e riprenda, per quanto possibile, la sua straordinaria forza.

Intanto le taglio la carne a pezzettini. Quante volte, lo ha fatto lei per me e per noi. Mamma, ti amo tanto“. Ad allegato di queste amorevoli parole una foto stessa della madre, ripresa in primo piano, fiera: “Roccia bagnata di lacrime. Guardate qui quanto è bella. Forza mamma, forza che dobbiamo fare ancora un sacco di cose“.