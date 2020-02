È morto Giovanni Cattaneo, storico volto di Capitan Findus in una delle pubblicità tra le più amate e longeve della storia. È stato proprio lui a vestire per primo i panni del protagonista dello spot dei bastoncini di pesce, quando, nel cuore degli anni ’80, la sua candida barba faceva capolino nelle case degli italiani portando con sé l’aria di una magica avventura.

Addio al primo Capitan Findus

Giovanni Cattaneo si è spento all’età di 84 anni, in un istituto geriatrico a Milano. Nessuno di quanti hanno vissuto gli anni ’70 e ’80 potrà dimenticare il suo viso, sorridente e rassicurante, quando a bordo di un peschereccio portava in tavola i famosi bastoncini di pesce ai suoi piccoli marinai.

Secondo quanto riportato da Tgcom24, avrebbe vissuto in povertà dopo quello che sembrava poter essere un grande successo, finendo per condurre una vita riservata prima in una casa popolare e poi in una struttura per anziani.

In passato, secondo quanto riporta il quotidiano Il Giorno, avrebbe dichiarato di essere caduto in miseria a causa di una truffa e avrebbe anche fatto degli appelli per chiedere attenzione sulla sua condizione.

Dopo la tv, la miseria

Il decesso di Giovanni Cattaneo sarebbe avvenuto nello stesso istituto geriatrico dove era ricoverato da diverso tempo, e secondo quanto emerso avrebbe prima vissuto in un alloggio popolare con il suo cane.

Dagli allori alle polveri, per uno dei volti storici della televisione che ha fatto dell’immagine del Capitan Findus un vero e proprio marchio di fabbrica. Stando alle notizie emerse, era malato da tempo. Il luogo di sepoltura è il cimitero di San Michele dei Mucchietti, frazione di Sassuolo.

Negli ultimi anni della sua vita, scrive Repubblica, si era circondato di ricordi, ritagli di giornale e poster di vecchie glorie del cinema a riportarlo a quell’epoca di successi.

Lontani anni luce i tempi di quel famoso ‘oro del Capitano’ che prometteva ai pirati nell’indimenticabile pubblicità, ma solo nel calendario. Il cuore di Capitan Findus è sempre rimasto lì.