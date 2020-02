Non era facile confrontarsi con uno dei più grandi successi della musica italiana, soprattutto se in ballo c’è il nome di Mia Martini e se il brano è Almeno tu nell’universo. Un pezzo così intimo, complesso e calibrato da mettere a nudo ogni riflesso di incertezza e imprecisione persino nei più ferrati artisti. E Tiziano Ferro lo sa bene, lo ha sempre saputo, ha detto, ma ha scelto di metterci il cuore, e lo ha ribadito in un messaggio dopo la performance al Festival, assumendosi i rischi di una “declinazione al maschile” certamente coraggiosa.

Il suo post su Instagram, rivolto alla stessa Mimì, è stato accolto dal sostegno dei fan. E Loredana Berté risponde.

Tiziano Ferro: il messaggio a Mimì

Tiziano Ferro ha versato calde lacrime sul palco dell’Ariston, poco dopo a sua cover di Almeno tu nell’universo, brano cucito sulla pelle di Mia Martini come una corazza impenetrabile. Anche per i più coraggiosi artisti.

Una canzone “difficile”, per tradurne la straordinaria e articolata complessità esecutiva in una semplice parola, che lo ha messo visibilmente alla prova sotto le luci più insidiose dello spettacolo italiano, fino al pianto liberatorio dopo un crescendo di tensione e qualche accento di incertezza.

L’abbraccio di Amadeus e i tanti messaggi d’affetto dopo il suo errore non gli sono bastati, così come neppure le scuse dispensate senza paura davanti a una platea di milioni di persone.

“Ho rovinato tutto“, ha ripetuto al conduttore, ma ha spiegato anche di aver scelto consapevolmente quel brano che descrive come “un’operazione a cuore aperto“.

Poche ore dopo la prima diretta di Sanremo 2020, il super ospite della 70esima edizione ha deciso di lanciare un messaggio a Mia Martini via Instagram: “Mimì che vuoi che ti dica?

È la vita di chi splende sempre di difetti. E ci ho provato, ma con tanto tanto amore davvero. Grazie a chi l’ha capito“.

Post di Tiziano Ferro su Instagram

La reazione di Loredana Berté

L’artista ha incassato il forte sostegno di migliaia di inossidabili fan, e dopo il commento della collega Giorgia, racchiuso nel simbolo di un cuore, a rassicurarlo sulla sua esibizione è arrivata anche la sorella di Mia Martini, Loredana Bertè.

La cantante ha risposto subito al post di Tiziano Ferro, esprimendo il suo punto di vista sull’esibizione.

Poche parole, forse utili a spazzare via il peso di una performance non proprio a fuoco: “Sei stato immenso, siamo orgogliose di te: Mimì ed io….”

Approfondisci

Tutto sul Festival di Sanremo

Sanremo 2020: la prima puntata della kermesse

Tiziano Ferro: il cachet del super ospite in beneficenza