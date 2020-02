Per Israele si tratta di un attentato terroristico. Un’auto ha fatto irruzione in un locale della movida di Gerusalemme investendo diverse persone. Le persone ferite dall’auto sono un gruppo di soldati israeliani e l’uomo alla guida si è dato alla fuga.

Le condizioni dei feriti

Al momento l’esercito israeliano fa sapere che “uno di loro è stato ferito in modo grave e trasportato in ospedale“. Le altre persone ferite hanno riportato “ferite leggere”.

Intanto in città è in corso una caccia all’uomo per trovare chi era a bordo dell’auto.

Foto in alto: The Times of Israel