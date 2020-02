L’attrice Giulia Bevilacqua è di nuovo incinta: l’annuncio viene dato dalla stessa attraverso uno scatto su Instagram.

La foto con il pancione insieme alla piccola Vittoria, la primogenita, emoziona i suoi numerosi follower sui social e sono molti i commenti da parte di colleghi del mondo dello spettacolo che le fanno gli auguri.

Una seconda gravidanza per l’attrice 40enne

L’ultimo post Instagram di Giulia Bevilacqua non lascia dubbi: per la bella attrice è in arrivo il secondo bebé. Nella foto si vede la figlia Vittoria che le tocca il pancione e nella didascalia si legge: “Eh sì, amore mio, è in arrivo un fratellino”.

Inutile dire che sono moltissimi i like allo scatto e i commenti di felicità da parte dei numerosi fan e non solo.

Anche i colleghi vip vogliono congratularsi con Giulia per la seconda gravidanza: da Nicoletta Romanoff che commenta con un “Che meraviglia! Che gioia infinita!” a Natasha Stefanenko che dice “Che bello!”. A scrivere commenti di felicità anche Martina Stella, Lucia Ocone e Alessia Marcuzzi.

A 40 anni compiuti l’attrice di Distretto di polizia è pronta a vivere per la seconda volta la gioia di diventare mamma, questa volta di un maschietto.

Giulia Bevilacqua col pancione e la piccola Vittoria – Instagram

La carriera e la vita sentimentale

Giulia Bevilacqua è il volto di molte fiction che il pubblico italiano ha imparato ad apprezzare ed amare per la sua bravura. Particolarmente di successo sono state le sue apparizioni nelle fiction Un medico in famiglia, Don matteo e Distretto di polizia.

Nel lato sentimentale della sua vita, la bella Giulia è stata legata al suo collega sul set di Distretto di polizia Simone Corrente fino al 2012.

Dopo la rottura conosce il giornalista Nicola Capodanno che, dopo 3 anni di fidanzamento, diventerà suo marito nel 2017. Il primo frutto del loro amore è Vittoria, nata nel 2018, a cui si aggiungerà presto un fratellino.

(immagine in alto: Instagram/Giulia Bevilacqua)