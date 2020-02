Klaudia Pepa, la ballerina diventata famosa in Italia per aver partecipato alla 14esima edizione del noto talent show “Amici di Maria de Filippi”, è tornata sullo schermo.

Nuova protagonista di Retequattro

Il suo talento non è sfuggito agli occhi di Piero Chiambretti che l’ha scelta come figura di spicco per il suo programma in prima serata “#CR4 – La Repubblica delle donne”, in onda su Retequattro dal 22 gennaio.

A lei il compito di aprire le puntate, in vesti del tutto particolari. “Appena Piero Chiambretti mi ha visto ballare ha pensato per me questo personaggio di fantasia: Trilli.

E io sono stata felicissima“: queste le parole di Klaudia in un’ intervista rilasciata a Tgcom24.

Le dichiarazioni della showgirl

Di Amici dice di portare nel cuore un ricordo speciale, per lei è stato “un sogno che si realizza. È stata la mia prima esperienza in Italia, una grande crescita per me umana e professionale. Ho sempre desiderato avere Maria De Filippi davanti” e ammette di seguirlo con passione anche oggi.

Dopo un altro anno all’interno del programma come ballerina professionista, ora si sente pronta per voltare pagina e iniziare questa nuova avventura, ma ammette che le difficoltà non sono mancate: “È molto particolare, inedito.

All’inizio è stato difficile vestirne i panni, oggi mi riconosco, ormai mi sono abituata a vedermi tutta bianca con gli occhi neri. Mi sento un po’ come il Cigno Nero“.

L’amore non è ancora arrivato

E proprio come il cigno protagonista dell’acclamato balletto, anche Klaudia sogna di trovare l’amore: “Sono single e non sono mamma come qualcuno ha scritto, mi piacerebbe in futuro”, dice approfittando dell’occasione per sfatare qualche pettegolezzo di troppo. “Un uomo deve farmi ridere.

Se chiedo che deve essere fedele è troppo?”.

L’inarrestabile ballerina, però, non pare accontentarsi ed è già proiettata al futuro: “Sto realizzando dei video dove mi racconto con la mia danza e musiche inedite, ogni video comincia con le iniziali del mio nome. Il sogno? Ballare per un cantante italiano in un video, amo la musica e danzare con la mia musica preferita sarebbe stupendo…”.