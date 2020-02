La terza serata del Festival di Sanremo 2020, dedicata alle cover, è ufficialmente iniziata. Questa sera tutti i 24 Big in gara si esibiscono sulle note di celebri canzoni della musica italiana, alcuni insieme a super ospiti musicali, altri singolarmente. Di seguito la cronaca in tempo reale di questa terza, attesissima serata all’insegna della musica e delle emozioni.

La serata delle Cover ha inizio

Un’esibizione corale di ballo apre la terza serata del Festival di Sanremo 2020, poi Amadeus fa il suo ingresso sul palco dell’Ariston. Il conduttore rivolge subito un saluto alle famiglie delle vittime e dei feriti dell’incidente ferroviario avvenuto stamattina nel Lodigiano, che ha causato la morte di due persone e numerosi feriti, fortunatamente non gravi.

La gara incomincia con le prime cover: Michele Zarrillo canta Deborah con Fausto Leali, a seguire Junior Cally con i Viito sulle note di Vado al massimo di Vasco Rossi.

Le vallette della terza serata

Amadeus presenta la prima delle due vallette da lui selezionate per questa terza serata: la modella Georgina Rodriguez. Il conduttore subito scherza con lo spagnolo, che non è proprio il suo forte: “Hablo bene espanol, ma in questo momento non me esce nada.

Sei elegantissima“. Poi il conduttore commenta ironico il vestito da lui indossato stasera: nero e con un tocco bianco come i colori della Juventus, squadra in cui gioca il fidanzato della modella Cristiano Ronaldo: “Il colore del mio veste involontariamente ricorda i colori di una certa squadra…“. La Rodriguez apprezza e invita Amadeus a togliersi la giacca, perché sotto traspare una maglietta bianconera: “Togli la giacca please. Amadeus, togli la giacca“. Il conduttore esegue l’ordine e resta con indosso una maglietta metà juventina metà interista (l’Inter è la squadra del cuore di Amadeus).

Georgina Rodriguez a Sanremo 2020

Amadeus e Georgins Rodriguez all’Ariston

Sette cantanti italiane contro la violenza sulle donne

Istanti di grande commozione quando 7 artiste della musica italiana salgono sul palco del Festival di Sanremo. Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Alessandra Amoroso, Giorgia, Laura Pausini, Elisa ed Emma presenziano questa sera per “Una. Nessuna. Centomila“, evento musicale contro la violenza sulle donne. Laura Pausini spiega l’importanza di questo progetto: “Quando una donna lotta lo fa per tutte le altre donne.

Nessuna: perché mai più una donna debba subire delle violenze. E centomila, come le voci del pubblico che noi speriamo sia con noi nel nostro grande concerto di settembre all’Arena Campovolo“.

Fiorella Mannoia, Laura Pausini e Gianna Nannini

Nuovi Big e nuove cover

Nuovi Big in gara salgono sul palco dell’Ariston per esibirsi con le loro cover. Riki, accompagnato da Ana Mena, canta L’edera di Nilla Pizzi, mentre Raphael Gualazzi e Simona Molinari si esibiscono sulle note di E se domani.