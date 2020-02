Un drammatico episodio avvenuto nella mensa di una scuola elementare sta sconvolgendo il mondo intero. La vicenda ha visto coinvolta una bambina di soli 3 anni che, cadendo in un pentolone della cucina della scuola, è morta sotto gli occhi dei cuochi.

I cuochi con gli auricolari per ascoltare della musica, non hanno sentito le urla della bambina

La piccola vittima, Anchal, domenica 2 febbraio ha perso la vita nella scuola elementare di Rampur Atari, nell’Uttar Pradesh, in India. Secondo quanto è stato riportato dai media locali la bimba, dopo essere inciampata su del materiale da costruzione presente nella mensa della scuola, è caduta nella pentola piena di curry bollente.

In quel momento i cuochi erano intenti a preparare il pranzo, ma poiché stavano ascoltando della musica con gli auricolari, non hanno sentito le urla di disperazione della piccola e, ignari di quanto stesse accadendo, non sono intervenuti in tempo per soccorrerla.

Terribili e fatali ustioni su tutto il corpo

Né le sue urla, né quelle del fratellino, che disperato cercava di attirare l’attenzione di coloro che erano presenti in cucina, sono servite.

Ma, non appena i cuochi si sono resi conto della situazione, hanno immediatamente soccorso la piccola. Il loro aiuto, seguito pochi attimi dopo da quello del corpo docente, non è stato sufficiente. Anchal è stata portata d’urgenza in ospedale, ma le terribili ustioni presenti su tutto il corpo erano gravissime. Purtroppo il tempestivo intervento dei medici non è bastato, ed il giorno dopo la bimba è morta.

Il magistrato distrettuale: “Ci saranno delle conseguenze”

Il magistrato distrettuale di Mirzapur Sushil Kumar Patel ha ordinato di sospendere il preside dell’istituto scolastico e, secondo quanto riporta Il Messaggero, ha inoltre precisato: “Sono stato informato della tragedia.

Sono in attesa del rapporto del Block Education Officer. Ci saranno delle conseguenze anche sulla base del fatto che la bambina non era un’alunna della scuola“. La situazione quindi si presenta ancora più complicata a causa della non appartenenza della vittima alla scuola in cui è avvenuto l’incidente. Pertanto bisognerà chiarire anche perché la piccola si trovasse in quell’edificio scolastico senza alcun controllo.