Dagli Stati Uniti arriva notizia di una tremenda tragedia che ha colpito una famiglia residente in Arizona. Una madre di 38 anni sarebbe stata colpita da un infarto e non avrebbe tempo a chiamare i soccorsi. Crollando a terra, si sarebbe accidentalmente accasciata sul figlio di 4 mesi, soffocandolo. Entrambi sono morti e la scoperta è stata fatta dal padre.

Prima di morire ha googlato i sintomi

A riportare la triste notizia è il quotidiano locale Arizona Republic, che condivide anche le parole del Det. Greg Bacon del dipartimento di polizia di Tempe.

La tragedia risale allo scorso weekend ed ha colpito la famiglia di Larinique Meadows e suo figlio Denari di 4 mesi.

Nella ricostruzione della vicenda sembra che la donna di 38 anni sia stata colpita da un infarto e che ne ad accorgersene sia stata la stessa. La polizia ha riferito infatti che sul telefono di Larinique sono stati cercati online i sintomi per un dolore al petto. Tuttavia, non avrebbe fatto in tempo a chiamare i soccorsi.

Si è accasciata sul figlio di 4 mesi

La tragedia sta facendo il giro del mondo per il suo risvolto possibilmente più tragico.

Dopo aver cercato i sintomi, Larinique si sarebbe accidentalmente accasciata sul figlio Denari. Madre e figlio sono morti entrambi. Non sono stati riportati segni di trauma sul bambino e la polizia è incline a ritenere che Denari soffocato, ma è un’ipotesi che troverà conferma nell’autopsia, che non riporterà comunque indietro le 2 sfortunate vittime.

A trovarli è stato il padre

L’allarme è scattato quando il padre di Denari ha scoperto i corpi della donna e del figlio. Nella conferenza stampa la polizia di Tempe ha riferito che l’uomo lavora di notte, che è rincasato alle 11 del mattino e che è andato subito a dormire.

Al suo risveglio, alle 5 del pomeriggio, la tragica scoperta.

Per la polizia si tratta quindi di una sfortunata tragedia, un incidente che difficilmente ha responsabilità penali per qualcuno. È “solo” la storia di una madre che, morendo, non è riuscita ad evitare di crollare addosso al figlio. Un esito per cui la stessa potrebbe aver avuto poche responsabilità.