Quarto appuntamento con il Festival di Sanremo 2020, che questa sera inizia a regalare i primi verdetti. La gara delle Nuove Proposte entra nel vivo con le semifinali e l’immediata finalissima, che sancisce già stasera la canzone vincitrice tra i Giovani. I 24 Big in gara, invece, ripresentano i loro brani, non prima però di aver scoperto la classifica generale aggiornata, mostrata a inizio serata. Segui live la diretta della quarta serata di questa esplosiva 70° edizione del Festival!

Classifica aggiornata: in testa ancora Gabbani

La quarta serata di Sanremo 2020 inizia subito con un aggiornamento della classifica provvisoria generale: 24 Bugo e Morgan; 23 Junior Cally; 22 Elettra Lamborghini; 21 Riki; 20 Rancore; 19 Rita Pavone; 18 Achille Lauro; 17 Giordana Angi; 16 Enrico Nigiotti; 15 Paolo Jannacci; 14 Raphael Gualazzi; 13 Alberto Urso; 12 Anastasio; 11 Levante; 10 Michele Zarrillo; 9 Irene Grandi; 8 Marco Masini; 7 Elodie; 6 Diodato; 5 Pinguini Tattici Nucleari; 4 Tosca; 3 Piero Pelù; 2 Le Vibrazioni; 1 Francesco Gabbani.

La gara dei Giovani: Tecla e Leo Gassmann in finale

Stasera si decreta il vincitore delle Nuove Proposte: i semifinalisti iniziano le sfide.

La prima vede contrapposti Tecla Insolia con 8 marzo e Marco Sentieri con Billy Blu. La giuria demoscopica, la sala stampa e il televoto hanno stabilito che ad aggiudicarsi un posto per la finalissima (che si svolgerà proprio questa sera) è Tecla. A seguire si sfidano Leo Gassmnan con Vai bene così e Fasma con Per sentirmi vivo. A raggiungere Tecla in finale è Leo Gassmann.

Tecla e Marco Sentieri a Sanremo 2020

Leo Gassmann e Fasma a Sanremo 2020

Nuove Proposte: trionfa Leo Gassmann

Fiorello ritorna sul palco dell’Ariston in veste di mattatore e intrattenitore indiscusso.

L’attore si ripresenta travestito da Maria De Filippi e si lancia in una lunga serie di gag insieme ad Amadeus, imitando ovviamente la voce della celebre conduttrice. Per i Giovani in finale, successivamente, arriva il fatidico verdetto: a trionfare nella categoria Nuove Proposte di Sanremo 2020 è Leo Gassmann. A consegnargli il premio della vittoria il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. La sala stampa ha attribuito il premio “Mia Martini” agli Eugenio in Via di Gioia per la canzone Tsunami, mentre va a Tecla il premio “Lucio Dalla” per la canzone 8 marzo.

Amadeus e Fiorello sul palco dell’Ariston