Dramma questa sera a Ivrea, provincia di Torino, dove due donne sono state travolte da un’auto mentre attraversavano la strada. Una delle due non ce l’ha fatta, l’altra è stata trasportata a Torino. Nell’incidente sono rimaste coinvolte altre persone, trasportate in un ospedale locale.

Auto travolge pedoni

Le due donne, di 60 e 70 anni, stavano attraversando la strada in via Jervis a Ivrea, quando, intorno alle 19.30, una Fiat Croma le ha travolte. La donna più anziana non è sopravvissuta all’impatto mentre la seconda è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale CTO di Torino in codice rosso.

Secondo quanto riferisce il Quotidiano Piemontese, altre tre persone sono rimaste coinvolte nell’incidente e sono state trasportate presso l’ospedale di Ivrea, una in codice rosso e due in codice verde; si tratta della conducente della vettura coinvolta e una persona che per prima ha prestato soccorso.

In corso l’analisi della dinamica

Sul posto sono giunti agenti di polizia e militari dell’Arma della compagnia di Ivrea. Al momento la ricostruzione della dinamica è ancora al vaglio, la zona di via Jervis è un’area industriale dove hanno sede gli stabilimenti ex Olivetti e Vodafone.