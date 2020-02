Puntata conclusiva di questa avvincente 70° edizione del Festival e i Big in gara arrivano alla fatidica resa dei conti. Dopo la squalifica di Bugo e Morgan avvenuta nella serata di ieri, i concorrenti ad aggiudicarsi il premio finale sono scesi a 23. Segui in diretta la finalissima, fra esibizioni coinvolgenti, spazi di intrattenimento e super ospiti musicali e non.

Inizia la finale del 70° Festival

Al via la finale di Sanremo 2020: l’ingresso di Amadeus sul palco dell’Ariston è trionfale. Il conduttore è affiancato da una banda musicale, che suona l’inno di Mameli: l’inizio non può essere più patriottico di così.

A seguire viene annunciata la classifica generale aggiornata alle quattro serate precedenti: 23 Junior Cally; 22 Riki; 21 Elettra Lamborghini; 20 Enrico Nigiotti; 19 Giordana Angi; 18 Alberto Urso; 17 Michele Zarrillo; 16 Rita Pavone; 15 Marco Masini; 14 Paolo Jannacci; 13 Levante; 12 Raphael Gualazzi; 11 Achille Lauro; 10 Anastasio; 9 Rancore; 8 Irene Grandi; 7 Elodie; 6 Tosca; 5 Piero Pelù; 4 Pinguini Tattici Nucleari; 3 Le Vibrazioni; 2 Francesco Gabbani; 1 Diodato.

La classifica generale aggiornata

I codici per votare i 23 finalisti

Mara Venier: la prima valletta della finale

La prima valletta ufficiale che Amadeus ha voluto al suo fianco per questa finalissima di Sanremo 2020 è Mara Venier.

La regina della domenica di Rai 1 fa il suo ingresso sul palco dell’Ariston emozionatissima e si congratula personalmente con il collega per la sinora buona riuscita della kermesse canora con lui alla conduzione. La “zia” d’Italia, a seguire, lancia il prossimo Big in gara: dopo le esibizioni in apertura di Michele Zarrillo con Nell’estasi o nel fango e di Elodie con Andromeda, è il turno di Enrico Nigiotti con Baciami Adesso.

L’ingresso di Mara Venier all’Ariston

Enrico Nigiotti canta Baciami adesso

Fiorello entra ed è subito show

Anche per la finale è prevista la partecipazione di Fiorello. Il mattatore sale sul palco dell’Ariston e si lancia in uno show fatta di gag e pungente satira politica. L’attore racconta del successo di Sanremo, che sta rubando la scena in questi giorni alle altre notizie: “Nei giornali non si parla d’altro… Zingaretti, Salvini, le sardine, gli 8 stelle, dove stanno?“. E, riferendosi ad Amadeus dichiara: “Non pensavo che quell’uomo sarebbe riuscito a fare tutto questo“.

Poi sgancia una bomba, che non è ancora certo se sia fondata o frutto della sua ironia: “Devo ammettere che i vertici Rai ci hanno proposto di fare un Sanremo bis: la risposta la daremo alla fine di questa puntata, cioè la settimana prossima“. Durante lo show di Fiorello, Amadeus entra con una parrucca che è già stata protagonista nelle scorse serate: quella che l’attore ha indossato per travestirsi da Maria De Filippi. A prendere le sembianze della conduttrice questa volta è lo stesso Amadeus.

Fiorello: nuovo show a Sanremo 2020

Amadeus travestito da Maria De Filippi

Il ritorno di Diletta Leotta

Torna all’Ariston Diletta Leotta. Dopo essere stata valletta di Amadeus durante la prima serata del Festival, è infatti prevista la presenza della conduttrice sportiva anche per la finalissima. Come per la prima serata, anche questa volta continuano i riferimenti al mondo del calcio, con la valletta che ha pensato per il conduttore un nuovo soprannome: “Amadinho”. La gara, successivamente, vede sul palco Alberto Urso con Il sole ad est e Diodato con Fai rumore.

Diletta Leotta ritorna all’Ariston

L’interpretazione di Alberto Urso sulle note de Il sole ad est

Un nuovo ritorno: Sabrina Salerno

Così come Diletta Leotta, anche l’esplosiva Sabrina Salerno torna a calcare il palco dell’Ariston nella veste speciale di valletta di Sanremo 2020. Insieme a Fiorello e Amadeus, la cantante annuncia il prossimo Big in gara: Marco Masini con Il confronto. La palla passa poi al vincitore delle Nuove Proposte, annunciato nella serata di ieri: Leo Gassmann. Il ragazzo è stato infatti invitato questa sera per ripresentare al pubblico la canzone che lo ha visto trionfare, Vai bene così.

Sabrina Salerno all’Ariston con Fiorello e Amadeus

Leo Gassmann torna sul palco dell’Ariston

Il monologo di Tiziano Ferro: “La felicità è un diritto“

Finalissima di Sanremo 2020 targata Tiziano Ferro. Il cantante ritorna sul palco dell’Ariston con un monologo sui suoi (quasi) 40 anni: “A 40 anni non voglio essere una persona atterrata dal male. L’amore è un lavoro lento e faticoso, fatto di mediazione e pazienza. Ci ho messo 40 anni ma adesso so che il brutto tempo non esiste: è solo questione di ripararsi o di scoprirsi al momento giusto. Ho 40 anni e voglio dire al mondo che nessuno dovrebbe voler morire, perché la felicità è un diritto“. E regala al pubblico in sala un’esibizione sulle note di Alla mia età, uno sei suoi successi più amati. A seguire, in questa ultima serata sanremese, il cantautore di Latina incanta con un medley di canzoni icone del suo vasto repertorio musicale: Non me lo so spiegare, Ed ero contentissimo e Per dirti ciao!. Tiziano Ferro lascia così il palco dell’Ariston ed un’esperienza a Sanremo 2020 per lui sicuramente indimenticabile.

Tiziano Ferro: un monologo sui 40 anni

Tiziano Ferro incanta con un medley dei suoi più celebri successi

La gara dei Big entra nel vivo: nuove esibizioni all’Ariston

Ottavo concorrente in ordine di uscita è Piero Pelù, che canta la sua Gigante. Ma a prendersi la scena al termine dell’esibizione è Fiorello, che torna sul palco e chiede al pubblico se ha notato la sua eleganza. E dispensa un consiglio su come apparire magri nelle foto in primo piano: “Mi ha insegnato Diego Abatantuono che basta premere forte con le dita sotto gli occhi, poi togliere le dita e scattarsi subito il selfie“.

Piero Pelù canta Gigante