Diodato ha trionfato al Festival di Sanremo con la sua Fai Rumore. Il cantante in conferenza stampa ha dichiarato che dedica la sua vittoria alla sua famiglia e alla sua città, Taranto, che merita si faccia rumore su quello che accade. Per il collega Coez però la canzone che ha assicurato al pugliese la vittoria è dedicata alla sua ex fiamma, Levante, anche lei concorrente al Festival.

Fai Rumore dedicata a Levante?

La cantante siciliana è arrivata 12esime alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, ma secondo Coez ha di che consolarsi.

Il rapper in una Storia su Instagram lancia la battuta a Levante sulla vittoria di Diodato e sulla sua canzone: “Questa l’ha dedicata a te, lo sai?“, chiede Coez.

La cantante nega un po’ imbarazzata, ma certamente tanto basta a far interrogare tutti i fan sulla veridicità o meno dell’affermazione di Coez. Che ci abbia visto lungo?

Levante: “Antonio si merita la vittoria”

La cantante ha commentato ai microfoni di Radio Italia la vittoria di Diodato: “Sono estremamente felice del primo posto a Diodato. Antonio si merita quel posto da tanto tempo e quindi oggi festeggiamento anche per lui“.

Nelle sue Stories su Instagram, Levante ha festeggiato in diretta la vittoria dell’ex a cui ha assistito insieme agli amici.

La storia tra Levante e Diodato

I due cantanti sono stati insieme tra il 2017 e il 2019, ma i rapporti tra loro continuerebbero ad essere buoni. Levante ha raccontato a Chi che “Non solo ci siamo scritti, ma ci siamo anche visti a settembre e di recente. La sua presenza, in un certo qual modo, mi fa stare più tranquilla e le guerre non hanno mai fatto per noi“.

La loro relazione è iniziata poco dopo la fine del matrimonio tra Levante e Simone Cogo, dj e fondatore dei The Bloody Beetrots.