A Sanremo 2020 ha partecipato con la canzone Andromeda, che le è valsa la settima posizione nella classifica generale: stiamo parlando di Elodie. Ma per la giovane cantante arriva la soddisfazione di aver primeggiato in questo Festival in una categoria in particolare: quella dedicata alla moda. I look esibiti all’Ariston dalla ragazza sono piaciuti ai più, tanto da essere stata considerata vera icona di stile di Sanremo 2020.

Tutti i look di Elodie a Sanremo 2020

Ha incantato tutti con la sua bellezza e i suoi outfit raffinati, eleganti e mai fuori luogo.

Forse anche per questo è stata “eletta” come la concorrente del Festival di Sanremo 2020 più stilosa e con i migliori look. Elodie si è presa la scena all’Ariston ricevendo i complimenti degli stilisti e degli esperti ed appassionati di moda più critici. Se dunque a Sanremo la classifica finale l’ha vista alla settima posizione con Andromeda, brano scritto da Mahmood e prodotto e composto da Dardust, sui suoi outfit il giudizio è stato quasi unanime.

Elodie al Festival di Sanremo: dal 2017 ad oggi

La storia di Elodie al Festival di Sanremo comincia nel 2017, con la sua partecipazione fra i Big in gara.

Il brano portato dalla cantante si intitola Tutta colpa mia ed è stato scritto per lei da Emma Marrone, che ha avuto la possibilità di avere come coach durante il suo percorso ad Amici. Nel celebre talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, infatti, Elodie ha trovato fortuna, seguito e grande successo. Quella di quest’anno è dunque la seconda partecipazione al Festival. Per Andromeda, Elodie ha vantato la collaborazione di Mahmood e Dardust: il canzone ha avuto un buon successo, posizionandosi settima nella classifica generale.