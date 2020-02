Dopo la denuncia di violenza da parte Nina Moric nei confronti di Luigi Mario Favoloso, ora lui passa al contrattacco. L’ex gieffino è stato intercettato all’uscita di un tribunale nell’atto di depone una denuncia nei confronti della modella croata, con l’accusa di diffamazione.

Stasera, Nina Moric, ospite di Barbara a Live – Non È La Durso ha avuto il suo faccia a faccia con la madre di Luigi Favoloso, Loredana.

Lo scontro tra Nina Moric e Loredana

Quando la Moric ha parlato di violenze subite dall’ex, allegando delle foto, Favoloso ha risposto alle accuse dichiarando che quelle lesioni mostrate da Nina erano dovute ad un liposuzione.

Lo ribadisce Loredana, la madre di Favoloso, che si rivela dietro una delle 5 sfere con cui la modella si è confrontata stasera. Immediatamente la signora Loredana ha chiesto a Nina: “Vorrei sapere come ti senti nei confronti delle donne che hanno subito violenza?“.

Ma la Moric continua a dichiararsi vittima di violenza. “Ti si è rotto un punto dopo il lifting” la smentisce secondo la sua versione Loredana. A quel punto Nina esplode: “Tuo figlio è un manipolatore“.

Il parere dei chirurghi

Per venire a capo della verità, Barbara D’Urso ha richiesto la perizia di due chirurghi plastici. Il primo dei chirurghi ha rivelato la due segni simmetrici sui fianchi della Moric, ma sono segni troppo piccoli per essere associati alle cannule, quindi il primo chirurgo non se la sente di confermare la tesi della liposucultura. Al termine della visita la modella dichiara indignata: “Questa visita la trovo un insulto, non mi sono mai sottoposta ad un intervento di liposuzione“. La croata si guadagna l’appoggio di Alessandra Mussolini.

“Una deve dimostrare che è stata visitata”.

Ma un secondo parere insinua il dubbio. “Questi sono lividi compatibili con la liposcultura” dichiara un altro chirurgo. Infine, un terzo parere, guardando le foto trova la tesi della liposuzione credibile. Scoppiata l’ennesima discussione con Loredana, Nina Moric ha ricordato alla ex suocera della scorsa puntata in cui il figlio l’ha cacciata pubblicamente. A quel punto le ha chiesto: “Se un figlio non rispetta la propria madre come può rispettare le altre donne?”