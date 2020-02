La storia che è emersa a Prato ha i contorni del cinema horror-fantasy, ma è costata abusi e violenze a sfortunate vittime. La Polizia ha arrestato un giovane 23, che fingeva di avere poteri sovrannaturali per abusare dei suoi “adepti“. Nella sua narrazione, impersonificava un vampiro, un lupo mannaro o figure sataniche, per ottenere obbedienza e i favori sessuali di 4 giovani, di cui 2 minorenni.

Li adescava tramite social media

A riportare la vicenda sono numerosi quotidiani locali, che citano direttamente il decreto con cui la Polizia ha arrestato un 23enne studente universitario di Prato, pare cittadino straniero.

L’inchiesta è partita grazie ad una madre, che avrebbe notato cambiamenti nei propri figli e richiesto così l’aiuto dell’Onap, l’osservatorio nazionale abusi psicologici.

Sembra infatti, riporta La Nazione, che i giovani fossero stati adescati tramite social media e Whatsapp dal giovane studente, che asseriva di avere poteri sovrannaturali e che le stesse vittime fossero reincarnazioni di divinità di vari pantheon.

Una volta nella sua rete, avrebbe performato strani e violenti rituali esoterici.

Il morso del vampiro e gli abusi sessuali

Il giovane si sarebbe finto dotato di poteri sovrannaturali, quali l’immortalità: per dimostrarlo, avrebbe inscenato un soffocamento e conseguente “resurrezione”.

Una volta convinti, avrebbe vincolato a sé se le vittime con un rituale esoterico noto come “patto col diavolo”. Ancora, le avrebbe “curate” tramite un morso sul braccio in grado di lasciare profonde cicatrici.

Il tutto, era rivolto secondo la Dda a “ottenere da ogni componente la cieca obbedienza e la totale accondiscendenza a qualunque sua richiesta“, nelle parole riportate da La Nazione. In questo modo, scattavano le richieste e gli abusi sessuali, eseguiti nell’auto del sedicente diavolo, vampiro o lupo mannaro.

Per lo studente 23enne, il sesso sarebbe stato lo strumento per liberarsi dei demoni.

Tra le vittime anche minorenni

Dopo l’allarme della madre, intervenuta la Dda e la Squadra Mobile, su richiesta della pm Angela Pietroiusti. L’indagine ha portato alla scoperta di questa setta guidata dal 23enne di Prato, che al momento risulterebbe indagato per violenza sessuale e riduzione in schiavitù.

Le vittime sarebbero in tutto 4: 3 giovani ragazzi (di cui 2 minorenni) costretti a rapporti omosessuali e una ragazza.