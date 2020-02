Colpo di scena a Domenica In, nella puntata dedicata al Festival di Sanremo 2020. Stando a quanto riportano i giornalisti e i critici musicali sul palco, Elettra Lamborghini sarebbe andata via dall’Ariston rifiutando l’ospitata. E il motivo è semplice: la presenza in studio di Selvaggia Lucarelli non sarebbe andata giù alla concorrente di questo Festival, che ha così deciso di levare i tacchi senza nemmeno presentarsi alla trasmissione.

Il forfait dell’ultimo minuto

Al momento di lanciare il prossimo protagonista di Sanremo 2020, Mara Venier viene a conoscenza di un clamoroso forfait dell’ultimo minuto.

I giornalisti sul palco e, nello specifico, Selvaggia Lucarelli, riportano a Mara Venier la notizia che Elettra Lamborghini, prossima ad entrare nella trasmissione, sarebbe stata vista fuori dall’Ariston andarsene via. Il motivo? Lo precisa la stessa Lucarelli: “Elettra Lamborghini è stata vista fuori dall’Ariston, aveva indosso un vestito dorato, ma si è rifiutata di entrare dopo aver scoperto che ci sarei stata anche io“. Lo scoop lascia tutti spiazzati e in molti si chiedono se fra la critica musicale e la concorrente del Festival ci fosse stato dell’astio in passato.

Selvaggia Lucarelli umilia Elettra Lamborghini

Selvaggia Lucarelli non ha dubbi: il clamoroso forfait dell’ultimo minuto è dovuto ad un suo tweet contro Elettra Lamborghini durante le serate sanremesi. A questo punto la situazione si è chiarita ed è arrivata la conferma che la concorrente non sarà ospite di Domenica In. La critica musicale va all’attacco contro la Lamborghini: “Per fare le bizze in questa maniera bisogna poterselo permettere e bisogna essere supportati da un grande talento, che in questo caso non c’è. Visto che il pezzo era oggettivamente brutto e non sapeva cantare, serviva un po’ più di autoironia“.

Una stilettata che sarà destinata inevitabilmente a far discutere. In attesa di una eventuale risposta da parte di Elettra Lamborghini, Selvaggia Lucarelli la frecciata l’ha lanciata, fragorosa e potente.