Al Grande Fratello Vip questa sera Clizia Incorvaia torna a parlare di Francesco Sarcina. Sollecitata da Alfonso Signorini ad affrontare l’argomento, la ragazza viene invitata a leggere il testo di Dov’è, canzone portata quest’anno a Sanremo dal cantante e dalla sua band, Le Vibrazioni. Poi la ragazza si lascia andare a dichiarazioni agrodolci sul suo passato con Sarcina: “L’ho amato tanto, ma mi aveva uccisa come donna”.

Clizia Incorvaia legge il testo di Dov’è, brano di Francesco Sarcina

La fine tormentata della storia d’amore tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia è oggetto di dibattito al Grande Fratello Vip.

La ragazza viene convocata da Alfonso Signorini nella mistery room per farle vedere una clip dedicata alla partecipazione dell’ex al Festival di Sanremo, conclusosi sabato sera. Il titolo della canzone portata in gara da Le Vibrazioni si intitola Dov’è e molti hanno scommesso che fosse dedicata proprio alla ex e alla fine del loro matrimonio. La ragazza legge il testo del brano sanremese e ad Alfonso Signorini afferma: “Penso sia un uomo alla ricerca della felicità e di sé stesso. Lui è una persona estremamente sofferente.

Per ma la gioia è nell’aver ritrovato me stessa. Il consiglio che gli do è di liberarsi da tante sovrastrutture e di circondarsi di persone più sane e con un cuore più pulito, e non di tanti burattini che lui governa come un deus ex machina“.

“Mi aveva uccisa come donna, come femmina“

Il loro turbolento addio, condito anche da un ipotetico tradimento della Incorvaia con Riccardo Scamarcio, grande amico e testimone di nozze di Francesco Sarcina, non è più una ferita così aperta. La ragazza a cuore aperto rivela di aver realmente amato il frontman delle Vibrazioni, ma il suo comportamento l’ha ferita nella sua femminilità: “Ho amato tanto questo uomo ma mi aveva completamente uccisa come donna, come femmina.

Sono riuscita a leccarmi le ferite“. Per Clizia, a seguire, arriva un piacevole videomessaggio da parte della madre che commuove la ragazza: “Mia mamma non era omologata agli altri. In un piccolo centro dava fastidio. Volevo una mamma tradizionale e mi sentivo diversa, ma sono contenta della mamma che ho“.