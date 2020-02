L’Italia si è svegliata poche ore dopo la fine della 92° Notte degli Oscar e ha scoperto che a trionfare è stato un film straniero, il sudcoreano Parasite. Per quanto distante possa sembrare, tuttavia, c’è anche un po’ di Italia nel film, grazie al nostro Gianni Morandi.

Il film che ha trionfato agli Oscar

È stato un risultato decisamente inatteso quello arrivato dal Dolby Theatre di Los Angeles: l’Oscar come Miglior Film è andato al sudcoreano Parasite. Fino a quel momento, il film di Bong Joon-ho aveva già portato a casa altre 3 statuette: Miglior Film Internazionale, Miglior Sceneggiatura Originale e Miglior Regia.

Un successo stratosferico la cui ciliegina è stata la statuetta più ambita, prima di stanotte mai vinta da un film non in lingua inglese.

Serata avara di emozioni per l’Italia, non candidata in nessuna categoria. Per questo una piccola consolazione può arrivare dal compartecipato “trionfo” di Gianni Morandi.

La scena con la canzone di Gianni Morandi

Molto alla larga, ma anche Gianni Morandi ha trionfato agli Oscar 2020. In una scena del film Parasite, infatti, risuonano le note della sua “In ginocchio da te” del 1964.

Non una canzone scritta apposta per il film quindi e niente Oscar alla miglior Colonna Sonora o Canzone, ma solo la sua presenza nel film. Era stato lo stesso Gianni Morandi a rilanciare la notizia su Facebook: “[…] C’è anche Parasite, un film coreano, che ha nella sua colonna sonora, una canzone italiana. Guardate qualche immagine e ascoltate la canzone che io conosco bene…” aveva scherzato.

Ebbene a noi piace pensare che Parasite non sarebbe stato il gran successo che è senza avere Gianni Morandi al suo interno.

Esagerati, ma in questi anni ci resta solo questo da portare a casa dagli Oscar.

