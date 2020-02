Se c’è una cosa sicura riguardo al Festival di Sanremo è che la sua importanza è trasversale, tocca ogni ambito del nostro vivere per diversi giorni. E così, un selfie postato da Alba Parietti diventa un nuovo motivo di polemica con un utente.

Il commento sotto il post di Alba Parietti

Un post pubblicato su Instagram dalla showgirl Alba Parietti, un selfie scattato prima di andare in onda su Canale 5 a Live – Non è la d’Urso, è diventato terreno fertile per una nuova polemica. Che sembra anche abbastanza casuale.

Il commento di un utente, o meglio la domanda (a dir poco provocatoria) appare sotto la foto: “5 giorni a Sanremo in prima fila…l’hai pagato il biglietto? O hai usato i nostri soldi?“. È questo il dubbio che attanaglia un utente, che per sua fortuna viene risolto dalla risposta della Parietti.

Il post di Alba Parietti

Una risposta piccata, probabilmente dettata dal fastidio per l’illazione subita: “Non lavoro per il Festival di Sanremo. Tu paghi quando vai a lavorare o ti pagano con i miei soldi, quando andrai in pensione.

Ti assicuro che i miei soldi, quelli che pagano i tuoi bisogni di cittadino sono tantissimi perché lavoro da 40 anni e lo stato si prende il 50 per cento per gente come te (anche)”.

Il silenzio di Alba dopo la replica

La risposta, che a qualcuno potrebbe sembrare difficilmente interpretabile o quantomeno un po’ forzata da un punto di vista logico, ha trovato il riscontro favorevole di qualche utente. Qualcuno però ha voluto sottolineare il proprio disappunto aggiungendo “Che lavoro fai? Canti? Balli? Reciti? Conduci un programma? No. Semmai critichi seduta sulla sedia e questo è titolato ‘opinionista’, un modo gentile per dire “spettegolare” sulla vita degli altri”.

Un altro utente invece ha voluto precisare alla Parietti che “è lei che viene pagata con i nostri soldi, noi popolo paghiamo il canone. Un canone TV che ci viene usurpato in bolletta e che serve per pagare la gente come lei”.

Alba Parietti, che durante il Festival è stata opinionista fissa a La vita in diretta, ha preferito non rispondere a nessun altro commento.