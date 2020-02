Lutto per l’ex tronista Teresa Langella: è morto il nonno e l’addio della ragazza commuove i follower. Tra le sue Instagram Stories è spuntato un post in cui lo saluta e racconta il dramma del momento in cui ha ricevuto la drammatica notizia.

Morto il nonno di Teresa Langella

Terribile notizia per Teresa Langella, ex volto di Uomini e Donne e fidanzata di Andrea Dal Corso. La ragazza ha pubblicato una struggente Instagram Story per rivelare ai follower il lutto che l’ha colpita poche ore fa.

“Solo stamattina ho ricevuto la terribile telefonata, quella che una nipote non vorrebbe mai ricevere.

Voglio che tu sappia quanto sia stato grande l’insegnamento che hai lasciato a tutti noi e quanto la tua presenza ci ha resi orgogliosi e fieri di te”. Inizia così la struggente dedica di Teresa Langella all’amato nonno, con la rivelazione su quella telefonata che le ha cambiato la vita.

Instagram Story di Teresa Langella

Lo struggente addio: “Non doveva andare cosi”

“Un pezzo di storia – prosegue ancora nel suo post – mi ha abbandonato, quella che non tornerà mai più ma che un giorno racconterò con privilegio ai miei figli.

Arrivederci nonno, salutami zio. Non doveva andare così“.

Si conclude così lo struggente addio dell’ex tronista, che ha scelto di rompere un silenzio social durato diverse ore per condividere il suo dolore con i fan. In occasione della fatidica scelta a Uomini e Donne, ma in generale lungo tutto il suo percorso in trasmissione, il pubblico aveva già intuito il forte legame che l’ex tronista ha con la sua famiglia.

Al suo fianco oggi c’è il fidanzato Andrea Dal Corso, con cui vive una grande storia d’amore dopo l’avventura televisiva nel dating show di Maria De Filippi.

Teresa Langella non è nuova a rivelazioni profonde che riguardano il suo vissuto: qualche mese fa, infatti, aveva confessato ai fan di soffrire di attacchi di panico proprio durante un confronto su Instagram.