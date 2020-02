La seconda settimana di febbraio parte all’insegna dell’instabilità sul fronte meteo. Piogge e forti raffiche di vento la faranno da padroni, su impulso di una scia di perturbazioni legate al ciclone nord europeo in veloce discesa sull’Italia. Ma sarà subito primavera (anche se per poco).

Piogge e vento forte

Nonostante non si possa parlare di inverno vero e proprio, nella seconda settimana di febbraio l’Italia sarà interessata da temporali anche intensi a partire dal settore settentrionale. La nuova fase di instabilità, trainata dall’influenza del ciclone nord europeo con importanti accenti soprattutto a metà del periodo in questione, vedrà in scena forti raffiche di vento e pioggia.

Secondo gli esperti de IlMeteo.it, già dalla giornata di oggi, lunedì 10 febbraio, si assisterà a un peggioramento su Liguria e settore tirrenico. Rovesci di media intensità potrebbero estendersi anche all‘alta Toscana, Lazio e Campania, scivolando fino a lambire la Calabria. Tempo soleggiato e senza particolari criticità, invece, sui versanti adriatici e al Sud.

Peggioramento giovedì 13 febbraio

Il forte vento, per gli esperti, sarà protagonista per le giornate di martedì 11 e mercoledì 12 febbraio prossimi.

Raffiche fino a 100 km/h potrebbero interessare il settore tirrenico e il Centro-Sud, ma cosa succederà sul fronte delle temperature?

Stando alle ultime elaborazioni, i valori dovrebbero assestarsi nel quadro di un clima primaverile, in progressiva estensione su tutto il Paese da Nord a Sud. Il grande freddo, dunque, sembra una prospettiva ancora lontana.

Si tratta di quadro che già dalla giornata di giovedì 13 subirà un importante cambiamento, per effetto di un fronte nord-atlantico in arrivo sull’Italia. Si assisterà così a un sensibile peggioramento, soprattutto nelle regioni settentrionali dove i rovesci, anche di forte intensità, non saranno infrequenti.

San Valentino in odor di primavera

Situazione instabile anche per venerdì 14 febbraio, con condizioni meteo non troppo clementi al Nord e qualche nevicata sui rilievi alpini. Ma sarà comunque un San Valentino in odor di primavera soprattutto al Nord, mentre il Sud dovrà attendere qualche ora in più per vedere gli effetti dell’alta pressione. Meteo in miglioramento su Toscana e Marche, con situazione di maggiore stabilità sulle due Isole Maggiori.