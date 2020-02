L’ingresso di Serena Enardu nella Casa del Grande Fratello Vip ha spaccato l’opinione pubblica. C’è chi è a supporto della ragazza, entrata per cercare di recuperare il rapporto con Pago dopo essersi detto addio a Temptation island Vip la scorsa estate. C’è, invece, chi considera l’ingresso della Enardu una mossa per farsi pubblicità ai danni del cantautore. Fra i “detrattori” della ragazza spicca anche il nome di Pedro, fratello di Pago, che entra nel reality per un confronto con la coppia.

Il fratello di Pago entra nella Casa

L’ingresso di Pedro, fratello di Pago, nella Casa del Grande Fratello Vip sembra aver smosso le acque nel rapporto tra Serena Enardu e il cantautore.

I primi ad incontrarsi, nel salone della Casa, sono proprio i fratelli. Pedro non ha apprezzato la scelta di Serena di entrare nel reality in qualità di concorrente e questo non lo nega davanti a Pago: “Serena se doveva dirti che ti ama, doveva aspettare fuori non venire qui dentro. Dovevi fare il tuo percorso, che è spettacolare e bellissimo e una volta fuori discutevi con lei“. Poi, incalzato dalle domande di Alfonso Signorini, Pedro dichiara anche a nome di tutta la famiglia del cantautore: “Non è che Serena non ci convinca.

Gli ha fatto un male incredibile, non c’è stata mai da parte sua un avvicinarsi a noi ed è ingiustificabile quello che ha fatto. Poi il percorso di Pago a mio avviso era spettacolare, lei arriva qua e lo manipola. Loro due stanno sempre assieme. Sarebbe stato meglio che Serena lo avesse aspettato fuori. Quando Pago poi sarebbe uscito si sarebbero incontrati“.

Il “like” della discordia

Pago inizialmente difende la ragazza e rivela al fratello: “Dicano quello che vogliono ma sappi che Serena l’ho voluta io qua.

Tuo fratello sta benissimo e ha bisogno di vivere questa cosa con lei. Devo viverla immediatamente, perché è passato un mese e adesso io e lei stiamo cercando di fare una cosa bellissima. Questa ragazza adesso secondo me è innamoratissima di me“. Ma il colpo di scena è dietro l’angolo: la produzione mostra a Serena, Pago e Pedro uno screen che mostra un “like” che la ragazza ha messo un mese fa ad una foto su Instagram di Alessandro, ragazzo che aveva conosciuto e con cui aveva intrecciato un feeling a Temptation Island Vip.

Serena Enardu risponde a questa foto: “Alessandro è un amico, una persona che seguo e se mi piace un suo scatto gli metto un like. Se ci fosse da nascondere qualcosa non avrei messo il like ad Alessandro. Sono una persona trasparente. Alessandro è un bellissimo ragazzo che conosco e ho avuto piacere a mettergli un like. Posso sembrare stupida ma non fino a questo punto“.

Pago e Serena: tornano i fantasmi della crisi

Ed ecco che riaffiorano i fantasmi del passato. Se infatti Serena e Pago sembravano aver ritrovato un’affinità di coppia nella Casa, i rapporti tra i due iniziano nuovamente ad incrinarsi. Pago è scosso e innervosito da quel “like”: “Questo like non mi piace, magari c’è un motivo. Per me un like non vuol dire niente però questo poteva essere un po’ evitato, visto come sono stato io. Penso che a Serena a volte manca la sensibilità e questa è un’altra dimostrazione“. Serena Enardu a quel punto sbotta di fronte al cantautore: “Io il like lo considero semplicemente come un mi piace, non ha altro motivo. La situazione è sempre questa: siamo ai livelli di 14 anni. Basta anche con questa cosa che la storia è stata distrutta da me a Temptation: era distrutta già da tempo. Non mi aspettavo una cosa del genere“. I toni iniziano ad alzarsi e fra Serena e Pago scoppia una furibonda lite, in cui il cantautore non rinuncia ad attaccare la ragazza: “Ma fammi capire: dovrebbe farmi piacere questo like? Serena Enardu rispondimi: dovrebbe farmi piacere?“. La risposta della ragazza è immediata: “La pochezza dovrebbe discpiacerti: che in tutte le cose belle si deve cercare quella piccola cosa come un like che mette in discussione tutto“. L’armonia che la coppia aveva ritrovato in casa si è incrinata. Non si tratta solo di un “like”, ma di problemi di coppia legati ad incomprensioni ed incomunicabilità. Problemi che, come si evince dalla discussione di stasera, non sono stati pienamente risolti.